Droht ein Fan-Eklat? Spezielle Maßnahmen vor dem Hochrisikospiel des FC Barcelona

Sanktionen gegen Espanyols Fans gäbe es nicht zum ersten Mal. 2023 zum Beispiel jagten sie jubelnde Barca-Spieler nach dem Gewinn der Meisterschaft im RCDE Stadium vom Rasen. Anschließend musste ihr Verein ein Spiel ohne Zuschauer austragen.

Für die Rückkehr Garcias hat der Verein sich unter anderem gerüstet, indem er Sicherheitsnetze hinter den Toren anbrachte, damit der Schlussmann nicht von Gegenständen getroffen werden kann. Eine Maßnahme, die von der Ultragruppierung "La Curva" kritisiert wurde.

Sorgen des ungeliebten Nachbarn, Garcia könnte zu heftig angegangen werden, verbittet sich Gonzalez allerdings. Er erinnerte unter anderem daran, dass Ex-Barcelona-Kapitän Luis Figo als Spieler Real Madrids bei der Rückkehr ins Camp Nou mit einem Schweinekopf beworfen worden sei: "Sie sind in keiner Position, um irgendjemandem irgendwelche Ratschläge zu erteilen."

Vielmehr sollten sich die Fans von "dem ganzen Kram lösen", denn: "Es ist doch so: Jeder wartet darauf, dass Espanyol es vermasselt und dann daraus ein Vorteil gezogen werden kann. Aber das wird nicht passieren. (…) Die Fans werden sich benehmen und am Ende wird es einfach ein weiteres Fußballspiel."