FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Falko Blöding

Droht ein Fan-Eklat? Spezielle Maßnahmen vor dem Hochrisikospiel des FC Barcelona

Alle Augen sind am Samstagabend in Espanyols Wohnzimmer auf Joan Garcia gerichtet. Sein Ex-Trainer ist guter Dinge, dass es nicht zu einem Fan-Eklat kommt.

Vor dem Derby zwischen Espanyol und dem FC Barcelona in LaLiga am Samstagabend steht Joan Garcia im Blickpunkt. Der ehemalige Espanyol-Keeper tritt erstmals seit seinem brisanten Wechsel innerhalb der katalanischen Metropole im Sommer an alter Wirkungsstätte an. Es wird eine feindselige Atmosphäre erwartet. 

Espanyols Trainer Manolo Gonzalez beschwichtigt im Vorfeld der Partie - und stellt klar, dass er gerade aus dem Barca-Lager keine Ratschläge zum Verhalten der Anhänger wünscht.

  • Gonzalez erklärte: "Die Fans werden laut sein, das ist klar. Und wir werden nicht mit einem Blumenstrauß in das Spiel gehen. Das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand. So war es auch, als sie uns im Camp Nou als 'Absteiger' bezeichnet haben. Diese Dinge passieren und so ist es auch, wenn zum Beispiel das Derby zwischen Sevilla und Betis stattfindet."

    Der Coach appellierte jedoch an die Anhänger, sich zu benehmen, denn die treuen Dauerkartenanhänger seien "die ersten", die im Falle von Strafen zu leiden hätten.

    • Werbung
  • Manolo Gonzalez Hansi Flick@FCBarcelona_es

    Barca? "Sie sind in keiner Position, um irgendjemandem Ratschläge zu erteilen"

    Sanktionen gegen Espanyols Fans gäbe es nicht zum ersten Mal. 2023 zum Beispiel jagten sie jubelnde Barca-Spieler nach dem Gewinn der Meisterschaft im RCDE Stadium vom Rasen. Anschließend musste ihr Verein ein Spiel ohne Zuschauer austragen.

    Für die Rückkehr Garcias hat der Verein sich unter anderem gerüstet, indem er Sicherheitsnetze hinter den Toren anbrachte, damit der Schlussmann nicht von Gegenständen getroffen werden kann. Eine Maßnahme, die von der Ultragruppierung "La Curva" kritisiert wurde.

    Sorgen des ungeliebten Nachbarn, Garcia könnte zu heftig angegangen werden, verbittet sich Gonzalez allerdings. Er erinnerte unter anderem daran, dass Ex-Barcelona-Kapitän Luis Figo als Spieler Real Madrids bei der Rückkehr ins Camp Nou mit einem Schweinekopf beworfen worden sei: "Sie sind in keiner Position, um irgendjemandem irgendwelche Ratschläge zu erteilen."

    Vielmehr sollten sich die Fans von "dem ganzen Kram lösen", denn: "Es ist doch so: Jeder wartet darauf, dass Espanyol es vermasselt und dann daraus ein Vorteil gezogen werden kann. Aber das wird nicht passieren. (…) Die Fans werden sich benehmen und am Ende wird es einfach ein weiteres Fußballspiel."

  • Garcia wechselte im vergangenen Sommer von Espanyol zu Barca. Er nutzte dabei eine Ausstiegsklausel und heuerte für 25 Millionen Euro bei den Blaugrana an. Anschließend gab es bereits zahlreiche Anfeindungen gegen den 24-Jährigen, der neun Jahre lang für Espanyol gespielt hatte.

    Die Partie an diesem Wochenende ist offiziell als Hochrisikospiel eingestuft. Auch sportlich bietet sie Brisanz: Während der FC Barcelona aktuell die Tabelle mit 46 Punkten vor Erzrivale Real Madrid anführt (42 Zähler), kämpft Espanyol um das internationale Geschäft. Die Gonzalez-Truppe liegt aktuell mit 33 Punkten auf dem fünften Rang.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Joan Garcias Leistungsdaten beim FC Barcelona 2025/2026

    • Spiele: 15
    • Gegentreffer: 14
    • Spiele ohne Gegentreffer: 6
    • Gelbe Karten: 1
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Barcelona crest
Barcelona
BAR
0