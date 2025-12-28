Wegen brisantem Barca-Wechsel: Espanyol Barcelona plant besondere Maßnahmen für Ex-Keeper

Während die Verantwortlichen Espanyols die Installation von Sicherheitsnetzen für notwendig erachten, trifft die geplante Maßnahme bei den eigenen Fans auf wenig Gegenliebe. Die Gruppierung "La Curva", die zu den Ultras von "Grada Canito" gehören, soll die Pläne für das RCDE Stadium ablehnen.

Unabhängig der finalen Entscheidung wurde die Partie offiziell als Hochrisikospiel eingestuft. Sportlich ist das Duell zu Jahresbeginn ebenfalls von Brisanz. Während der FC Barcelona aktuell die Tabelle mit 46 Punkten vor Real Madrid anführt (42 Zähler), kämpft Espanyol um das internationale Geschäft. Die Truppe von Trainer Manolo Gonzales liegt aktuell mit 33 Punkten auf dem fünften Rang.

Garcia selbst, der für 25 Millionen zu Barca gewechselt war, ist derweil in der Mannschaft von Hansi Flick die unangefochtene Nummer eins. Einzig ein Meniskusriss setzte ihn zwischenzeitlich außer Gefecht und sorgte dafür, dass Wojciech Szczesny den Kasten für einige Wochen hütete. Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen durfte nach seinem Comeback einzig im Pokal gegen CD Guadalajara auflaufen.