Vor der Partie zwischen Espanyol Barcelona und dem FC Barcelona in LaLiga plant Espanyol wohl, Sicherheitsnetze im Stadion zu errichten. Der Grund dafür ist die brisante Rückkehr von Joan Garcia.
Wegen brisantem Barca-Wechsel: Espanyol Barcelona plant besondere Maßnahmen für Ex-Keeper
Garcia hatte Espanyol im Sommer verlassen und war unter großer Kritik der Anhänger zum Stadtrivalen gewechselt. Am 3. Januar kehrt der Keeper nun erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück. Unter den Fans gilt der Torwart als "Staatsfeind Nummer eins" und der Verein erwartet etliche Anfeindungen.
Laut Cadena SER plant Espanyol daher, Sicherheitsnetze hinter den Toren zu installieren, damit keine Gegenstände auf das Spielfeld und in Richtung von Garcia fliegen können. In der Vergangenheit wurde der Verein deswegen schon häufiger vom spanischen Fußballverband sanktioniert.
- Getty Images Sport
Bankplatz für ter Stegen: Garcia bei Barca Stammtorwart
Während die Verantwortlichen Espanyols die Installation von Sicherheitsnetzen für notwendig erachten, trifft die geplante Maßnahme bei den eigenen Fans auf wenig Gegenliebe. Die Gruppierung "La Curva", die zu den Ultras von "Grada Canito" gehören, soll die Pläne für das RCDE Stadium ablehnen.
Unabhängig der finalen Entscheidung wurde die Partie offiziell als Hochrisikospiel eingestuft. Sportlich ist das Duell zu Jahresbeginn ebenfalls von Brisanz. Während der FC Barcelona aktuell die Tabelle mit 46 Punkten vor Real Madrid anführt (42 Zähler), kämpft Espanyol um das internationale Geschäft. Die Truppe von Trainer Manolo Gonzales liegt aktuell mit 33 Punkten auf dem fünften Rang.
Garcia selbst, der für 25 Millionen zu Barca gewechselt war, ist derweil in der Mannschaft von Hansi Flick die unangefochtene Nummer eins. Einzig ein Meniskusriss setzte ihn zwischenzeitlich außer Gefecht und sorgte dafür, dass Wojciech Szczesny den Kasten für einige Wochen hütete. Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen durfte nach seinem Comeback einzig im Pokal gegen CD Guadalajara auflaufen.
Leistungsdaten von Joan Garcia beim FC Barcelona 2025/2026
- 15 Spiele
- 14 Gegentreffer
- 6 Spiele ohne Gegentor
- 1 Gelbe Karte