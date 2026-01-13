"Ich kann sein Verhalten nicht verstehen": Barcelonas Präsident Joan Laporta kritisiert Real-Star Kylian Mbappe

In einem Interview mit dem Sender RAC1 reagierte Laporta nun auf den Vorfall: "Ich bin überrascht von seinem Verhalten. Sowohl bei einem Sieg als auch bei einer Niederlage muss man respektvoll sein. Das ist Sport - man muss sich normal verhalten", sagte er.

"Ich glaube, dass wir als Sieger die gegnerische Mannschaft respektiert haben. Deshalb kann ich sein Verhalten nicht verstehen", ergänzte der Klub-Boss.

Gleichzeitig gab Laporta auch zu, dass die Stimmung zwischen den beiden Teams seit dem ersten Clasico der Saison, den Real im eigenen Bernabeu gewann, nicht die beste ist. Bereits vor dem ersten Aufeinandertreffen der Spielzeit hatte es gegenseitige Provokationen gegeben. "Die Spieler waren etwas gereizt, aber das ist verständlich. Sie müssen jetzt sehr frustriert gewesen sein - und deswegen kam es zu dieser Reaktion", meinte Laporta mit Blick auf den schnellen Real-Abgang im King Abdullah Sports City Stadium von Dschidda.