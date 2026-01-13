Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, hat Real Madrids Kylian Mbappe für dessen Verhalten nach dem Supercopa-Finale am Sonntag kritisiert. Mbappe hatte seine Teamkollegen während der Siegerehrung offensichtlich angewiesen, sofort in die Kabine zu gehen, nachdem die Königlichen ihre Medaillen als Verlierer des Endspiels gegen die Katalanen (2:3) erhalten hatten. Damit machten die Blancos - im Gegensatz zu Barca - kein Ehrenspalier für den Gegner.
"Ich kann sein Verhalten nicht verstehen": Barcelonas Präsident Joan Laporta kritisiert Real-Star Kylian Mbappe
- Getty Images Sport
Laporta über Real-Spieler: "Müssen sehr frustriert gewesen sein"
In einem Interview mit dem Sender RAC1 reagierte Laporta nun auf den Vorfall: "Ich bin überrascht von seinem Verhalten. Sowohl bei einem Sieg als auch bei einer Niederlage muss man respektvoll sein. Das ist Sport - man muss sich normal verhalten", sagte er.
"Ich glaube, dass wir als Sieger die gegnerische Mannschaft respektiert haben. Deshalb kann ich sein Verhalten nicht verstehen", ergänzte der Klub-Boss.
Gleichzeitig gab Laporta auch zu, dass die Stimmung zwischen den beiden Teams seit dem ersten Clasico der Saison, den Real im eigenen Bernabeu gewann, nicht die beste ist. Bereits vor dem ersten Aufeinandertreffen der Spielzeit hatte es gegenseitige Provokationen gegeben. "Die Spieler waren etwas gereizt, aber das ist verständlich. Sie müssen jetzt sehr frustriert gewesen sein - und deswegen kam es zu dieser Reaktion", meinte Laporta mit Blick auf den schnellen Real-Abgang im King Abdullah Sports City Stadium von Dschidda.
- AFP
Laporta über Supercopa-Finale: "Ist am Ende einfach bitter"
Eine kleine Spitze in Richtung der Madrilenen konnte sich Laporta auch jetzt nicht verkneifen. Er sagte über das Supercopa-Endspiel: "Sie dachten, wir hätten bessere Chancen, dieses Spiel zu gewinnen, und das haben sie auf dem Spielfeld dann auch selbst gespürt. Das ist am Ende einfach bitter."
Barca sicherte sich den ersten Titel der Saison durch das 3:2. Dabei gingen die Katalanen dreimal in Führung: Raphinha erzielte nach einem Konter das 1:0 (36.), das Vinicius Junior mit einem Traum-Solo ausglich (45.+2). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel auch noch das 2:1 durch Robert Lewandowski (45.+4) und der erneute Ausgleich durch Gonzalo Garcia (45.+6). Im zweiten Durchgang sorgte Raphinha mit einem abgefälschten Schuss für die Entscheidung und den Barca-Titelgewinn (73.).
Die nächsten Spiele von Real Madrid:
- 14.01., 21 Uhr: Albacete - Real (Copa del Rey)
- 17.01., 14 Uhr: Real - Levante (LaLiga)
- 20.01., 21 Uhr: Real - Monaco (Champions League)
- 24.01., 21 Uhr: Villarreal - Real (LaLiga)