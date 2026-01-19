"Ich kann nicht dabei zusehen, wie falsche Behauptungen in die Welt gesetzt werden": Bevorstehender Galatasaray-Transfer sorgt für Ärger bei einem Bundesligisten

Laut Güners Berater hatte sein Schützling Anfang Januar ein erneutes Vertragsangebot der Gladbacher abgelehnt. Daraufhin sei ihm von den Vereinsverantwortlichen mitgeteilt worden, "dass ich für Armando im Januar einen neuen Verein suchen soll", so Eser, der hinsichtlich der angeblichen Unwissenheit der Borussia klar stellte: "Ich bin nicht glücklich darüber, wie der Verein mit einem so jungen Menschen umgegangen ist. Ich kann nicht dabei zusehen, wie falsche Behauptungen über einen jungen Spieler in die Welt gesetzt werden."

Mit Galatasaray soll sich Güner, dessen Vater türkische Wurzeln hat, mündlich schon auf einen bis 2030 datierten Vertrag geeinigt haben. Eigentlich sah der Plan vor, dass er erst im Sommer nach Istanbul wechselt, aufgrund der jüngsten Entwicklungen zeichnet sich nun aber ein Wechsel noch im laufenden Wintertransferfenster ab. Laut Sky soll es dabei am Montag weitere Gespräche zwischen Galatasaray und Gladbach geben, um möglicherweise eine Einigung zu erzielen. Der türkische Meister bot zuletzt wohl 200.000 Euro Ablöse plus 50.000 Euro an Bonuszahlungen sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent. Die Borussia stellt sich aber offenbar eine Ablöse in Höhe von 500.000 Euro und eine 25-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung vor.

Galatasaray soll Güner derweil mit einem attraktiven Gehalt sowie der Aussicht auf schnelle Einsätze beim Champions-League-Teilnehmer um Stars wie Ilkay Gündogan, Leroy Sane oder Victor Osimhen gelockt haben. Der gebürtige Krefelder ist auf Nationalmannschaftsebene neben der Türkei aufgrund der Wurzeln seiner Mutter auch für Deutschland und Argentinien spielberechtigt. Nachdem er zunächst für Auswahlteams des DFB aufgelaufen war, entschied sich Güner im Vorfeld der U17-WM im vergangenen Herbst aber vorerst für einen Wechsel zum argentinischen Verband.