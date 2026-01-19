In der Transferposse um das von Galatasaray umworbene Offensivjuwel Can Armando Güner hat sich nun der Berater des Jugendspielers von Borussia Mönchengladbach zu Wort gemeldet.
"Ich kann nicht dabei zusehen, wie falsche Behauptungen in die Welt gesetzt werden": Bevorstehender Galatasaray-Transfer sorgt für Ärger bei einem Bundesligisten
Gladbach war überrascht von Güners Istanbul-Reise
Anfang Januar war Verwirrung rund um Güner entstanden. Medienberichte über einen bevorstehenden Wechsel zu Galatasaray kamen auf, zudem reiste der 18-Jährige bereits nach Istanbul und frohlockte dort gegenüber türkischen Journalisten: "Ich bin glücklich, hier zu sein."
In Gladbach will man von dem sich anbahnenden Abgang und der Istanbul-Reise seines Supertalents jedoch nichts gewusst haben. "Die letzten beiden Tage haben uns überrascht, denn bei uns ist gar nichts angekommen. Wir nehmen das auch alles nur aus der Presse wahr", hatte Borussias Sportdirektor Rouven Schröder auf einer Pressekonferenz gesagt und zudem betont, dass Güner wegen einer Krankmeldung seinerzeit nicht am Training der U19 teilnahm.
Berater von Can Armando Güner kontert Gladbach-Boss
"Das entspricht nicht ganz der Wahrheit", konterte Güner-Berater Mehmet Eser nun bei Sky. "Armando wurde bereits am Montag (also vier Tage vor der Reise nach Istanbul, d. Red.) von einem Arzt von Borussia Mönchengladbach bis zum betreffenden Freitag aufgrund einer Erkältung krankgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Reise war er wieder komplett gesund, ansonsten wären wir nicht dorthin." Zudem habe er "mehrfach versucht, die Gladbacher Verantwortlichen über die Reise zu informieren, ohne einen Rückruf zu bekommen".
Güner spielt seit 2019 in Gladbachs Nachwuchs und sorgte im vergangenen Sommer für Furore, als er die U17 des Bundesligisten zum deutschen Meistertitel führte. Beim 3:1-Finalsieg gegen RB Leipzig waren dem offensiven Mittelfeldspieler in der Schlussphase die beiden entscheidenden Tore gelungen.
Der sich abzeichnende Abschied ist für Gladbach umso bitterer, da Profitrainer Eugen Polanski ein großer Fan des Youngsters sein soll. Güner ging die Entwicklung am Niederrhein allerdings offenbar nicht schnell genug, für einen Platz im Bundesligakader reichte es bis dato nie. Stattdessen kam er in der bisherigen Saison ausschließlich für Gladbachs U19 zum Einsatz, für die ihm wettbewerbsübergreifend in 13 Einsätzen vier Tore und drei Assists gelangen.
Can Armando Güner ist sich mit Galatasaray wohl schon einig
Laut Güners Berater hatte sein Schützling Anfang Januar ein erneutes Vertragsangebot der Gladbacher abgelehnt. Daraufhin sei ihm von den Vereinsverantwortlichen mitgeteilt worden, "dass ich für Armando im Januar einen neuen Verein suchen soll", so Eser, der hinsichtlich der angeblichen Unwissenheit der Borussia klar stellte: "Ich bin nicht glücklich darüber, wie der Verein mit einem so jungen Menschen umgegangen ist. Ich kann nicht dabei zusehen, wie falsche Behauptungen über einen jungen Spieler in die Welt gesetzt werden."
Mit Galatasaray soll sich Güner, dessen Vater türkische Wurzeln hat, mündlich schon auf einen bis 2030 datierten Vertrag geeinigt haben. Eigentlich sah der Plan vor, dass er erst im Sommer nach Istanbul wechselt, aufgrund der jüngsten Entwicklungen zeichnet sich nun aber ein Wechsel noch im laufenden Wintertransferfenster ab. Laut Sky soll es dabei am Montag weitere Gespräche zwischen Galatasaray und Gladbach geben, um möglicherweise eine Einigung zu erzielen. Der türkische Meister bot zuletzt wohl 200.000 Euro Ablöse plus 50.000 Euro an Bonuszahlungen sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent. Die Borussia stellt sich aber offenbar eine Ablöse in Höhe von 500.000 Euro und eine 25-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung vor.
Galatasaray soll Güner derweil mit einem attraktiven Gehalt sowie der Aussicht auf schnelle Einsätze beim Champions-League-Teilnehmer um Stars wie Ilkay Gündogan, Leroy Sane oder Victor Osimhen gelockt haben. Der gebürtige Krefelder ist auf Nationalmannschaftsebene neben der Türkei aufgrund der Wurzeln seiner Mutter auch für Deutschland und Argentinien spielberechtigt. Nachdem er zunächst für Auswahlteams des DFB aufgelaufen war, entschied sich Güner im Vorfeld der U17-WM im vergangenen Herbst aber vorerst für einen Wechsel zum argentinischen Verband.
Can Armando Güners Leistungsdaten in der bisherigen Saison
- Mannschaft: U19 Borussia Mönchengladbach
- Einsätze: 13
- Tore: 4
- Assists: 3