Seine Istanbul-Reise trotz Krankmeldung sorgte für gehörig Wirbel! Galatasaray schnappt sich wohl deutsches U17-Supertalent

Jüngst hatte der 19-Jährige bei seinem Noch-Arbeitgeber für große Verwirrung gesorgt, da er sich trotz einer Krankmeldung auf X kursierenden Videos zufolge in Istanbul aufhielt und dort mit Verantwortlichen von Galatasaray in Verhandlungen getreten sein soll.

"Die letzten beiden Tage haben uns überrascht, denn bei uns ist gar nichts angekommen. Wir nehmen das auch alles nur aus der Presse wahr", sagte Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder über die jüngsten Spekulationen zur Zukunft von Güner.

Offensichtlich wussten die Verantwortlichen der Fohlen nichts von den bereits weit fortgeschrittenen Wechselplänen ihres Juwels. Schröder betonte, dass interessierte Vereine "alle Nummern und Mailadressen" hätten, mit denen sie in Kontakt mit Gladbach treten könnten. Ein offizielles Angebot sei nicht angekommen.