Wie aus einem Bericht des kicker hervorgeht, haben sich der türkische Spitzenklub und der 18-Jährige auf einen langfristigen Vertrag geeinigt. Demnach soll der Transfer im Sommer vollzogen werden, wenn das Arbeitspapier Güners bei den Fohlen endet. Gladbach würde dann eine Ausbildungsentschädigung erhalten.
Seine Istanbul-Reise trotz Krankmeldung sorgte für gehörig Wirbel! Galatasaray schnappt sich wohl deutsches U17-Supertalent
Güner und Galatasaray erzielen angeblich Einigung
Möglicherweise erzielen die beteiligten Parteien sogar schon im Winter eine Einigung. Güner könnte seinen Wechsel dann früher vollziehen, darüber hinaus gäbe es für BMG ein wenig mehr Geld - von rund einer Million Euro Ablöse ist die Rede.
Beim Bundesligisten war der offensiv variabel einsetzbare 18-Jährige zuletzt in der U19 zum Zug gekommen, der Schritt zu den Profis stand wohl unmittelbar bevor. Dennoch, so berichtet der kicker, sei Güner mit seiner in Gladbach aufgezeigten Perspektive unzufrieden gewesen. So hätte der Spieler selbst nur geringe Chancen gesehen, den Sprung in die erste Mannschaft zu packen.
Istanbul-Reise trotz Krankmeldung: Güner sorgt für Wirbel
Jüngst hatte der 19-Jährige bei seinem Noch-Arbeitgeber für große Verwirrung gesorgt, da er sich trotz einer Krankmeldung auf X kursierenden Videos zufolge in Istanbul aufhielt und dort mit Verantwortlichen von Galatasaray in Verhandlungen getreten sein soll.
"Die letzten beiden Tage haben uns überrascht, denn bei uns ist gar nichts angekommen. Wir nehmen das auch alles nur aus der Presse wahr", sagte Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder über die jüngsten Spekulationen zur Zukunft von Güner.
Offensichtlich wussten die Verantwortlichen der Fohlen nichts von den bereits weit fortgeschrittenen Wechselplänen ihres Juwels. Schröder betonte, dass interessierte Vereine "alle Nummern und Mailadressen" hätten, mit denen sie in Kontakt mit Gladbach treten könnten. Ein offizielles Angebot sei nicht angekommen.
Drei Nationalmannschaften kämpfen um Güner
Für Aufsehen sorgte Güner vergangenes Jahr im Finale der B-Junioren-Meisterschaft, als er Gladbachs U17 an der Seite von Wael Mohya, der zuletzt sein Profidebüt gefeiert hat, mit einem Doppelpack zum 3:1-Sieg gegen RB Leipzig schoss. Für Borussia Mönchengladbach war es der erste Titel in dieser Altersklasse seit 44 Jahren. In der laufenden Spielzeit kam Güner für die U19 der Borussia wettbewerbsübergreifend bisher auf vier Tore und drei Assists in 13 Einsätzen.
Auf Nationalmannschaftsebene kann der in Krefeld geborene Güner für die deutsche, türkische und sogar argentinische Auswahl auflaufen. Nachdem er zunächst für die deutsche U16 und dann U17 auf Torejagd gegangen war, debütierte er im November 2025 für die argentinische U17. Darüber hinaus soll auch der türkische Verband seine Bemühungen intensivieren, Güner unter seine Fittiche zu bekommen.
Can Armando Güner: Leistungsdaten Gladbach U19
Spiele 17 Tore 6 Assists 4 Minuten 1.038