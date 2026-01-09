Borussia Mönchengladbachs Offensivtalent Can Armando Güner sorgt rund um einen möglicherweise kurz bevorstehenden Wechsel zu Galatasaray derzeit für Verwirrung.
Trotz Krankmeldung in Istanbul! Führt ein Supertalent Borussia Mönchengladbach für Wechsel zu Galatasaray an der Nase herum?
Gladbach von Entwicklung rund um Can Armando Güner "überrascht"
"Die letzten beiden Tage haben uns überrascht, denn bei uns ist gar nichts angekommen. Wir nehmen das auch alles nur aus der Presse wahr", sagte Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag über die jüngsten Spekulationen zur Zukunft von Güner.
Mehreren auf X kursierenden Videos zufolge hält sich der 18-Jährige aus dem Nachwuchs der Borussia derzeit bereits in Istanbul auf. "Ich bin glücklich, hier zu sein", sagte er am dortigen Flughafen türkischen Journalisten. Galatasarays Interesse an Güner war schon Ende Dezember enthüllt worden, nun macht der türkische Meister offenbar ernst.
Laut Bild bietet Galatasaray dem aktuellen argentinischen Junioren-Nationalspieler einen Dreieinhalbjahresvertrag inklusive attraktivem Gehalt und einem Kaderplatz bei den Profis um große Namen wie Leroy Sane, Victor Osimhen, Ilkay Gündogan oder Mauro Icardi.
Can Armando Güner ist schon in Istanbul: Wechselt er bereits im Januar zu Galatasaray?
Bei Gladbach endet Güners Arbeitspapier im Sommer, weshalb er seit dem 1. Januar mit anderen Klubs verhandeln darf. Und die Verantwortlichen der Fohlen wissen offensichtlich nichts von den scheinbar bereits weit fortgeschrittenen Wechselplänen ihres Juwels.
"Es gibt keine neue Erkenntnis, der Spieler hat sich krankgemeldet. Das ist der Stand und wir sind da relativ relaxt. Wenn jemand etwas von uns möchte, hat er alle Nummern und Mailadressen", sagte Schröder. Statt bei Gladbachs U19 zu trainieren, befindet sich Güner in Istanbul. Ob der Youngster schon im Januar in die Türkei wechselt oder ablösefrei im Sommer, ist wohl noch offen. Bei einem Wintertransfer würde Galatasaray offenbar zur Zahlung einer Ablöse in Höhe von rund einer Million Euro bereit sein. Dafür müsste man sich aber zunächst einmal in Mönchengladbach melden, um mit den Bossen der Borussia zu verhandeln.
Can Armando Güner führte Gladbachs U17 zum Meistertitel
Güner wird seit 2019 in Gladbach ausgebildet, war seinerzeit vom FC Schalke 04 an den Niederrhein gewechselt. Vor allem vergangene Saison hievte sich der Außenbahnspieler in den Fokus, als er Gladbachs U17 gemeinsam mit dem zuletzt bei den Profis debütierenden Wael Mohya zum Gewinn des deutschen Meistertitels führte. Im Finale gegen RB Leipzigs Nachwuchs Mitte Juni waren Güner in der Schlussphase die beiden entscheidenden Tore zum 3:1-Sieg gelungen.
In der laufenden Spielzeit kam Güner für die U19 der Borussia wettbewerbsübergreifend bisher auf vier Tore und drei Assists in 13 Einsätzen. Überraschend wäre ein frühzeitiger Abschied auch deshalb, da Profitrainer Eugen Polanski ein großer Fan Güners sein soll. Zwar stand der Teenager bisher noch nicht im Kader der ersten Mannschaft, eine Beförderung könnte aber kurz bevor stehen.
Neben dem finanziellen Sprung machen auch die türkischen Wurzeln von Güners Vater einen Wechsel zu Galatasaray interessant. Da seine Mutter Deutsch-Argentinierin ist, wäre er mit Deutschland, der Türkei und Argentinien für drei verschiedene Nationalmannschaften spielberechtigt. Im U-Bereich lief er zunächst für den DFB (U16 und U17) auf, zur U17-WM im November vergangenen Jahres entschied er sich aber vorerst für einen Wechsel zum argentinischen Verband.
Can Armando Güners Leistungsdaten für U17 und U19 von Borussia Mönchengladbach
- U17: 44 Einsätze, 26 Tore, 11 Assists
- U19: 17 Einsätze, 6 Tore, 4 Assists