Trotz Krankmeldung in Istanbul! Führt ein Supertalent Borussia Mönchengladbach für Wechsel zu Galatasaray an der Nase herum?

"Die letzten beiden Tage haben uns überrascht, denn bei uns ist gar nichts angekommen. Wir nehmen das auch alles nur aus der Presse wahr", sagte Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag über die jüngsten Spekulationen zur Zukunft von Güner.

Mehreren auf X kursierenden Videos zufolge hält sich der 18-Jährige aus dem Nachwuchs der Borussia derzeit bereits in Istanbul auf. "Ich bin glücklich, hier zu sein", sagte er am dortigen Flughafen türkischen Journalisten. Galatasarays Interesse an Güner war schon Ende Dezember enthüllt worden, nun macht der türkische Meister offenbar ernst.

Laut Bild bietet Galatasaray dem aktuellen argentinischen Junioren-Nationalspieler einen Dreieinhalbjahresvertrag inklusive attraktivem Gehalt und einem Kaderplatz bei den Profis um große Namen wie Leroy Sane, Victor Osimhen, Ilkay Gündogan oder Mauro Icardi.