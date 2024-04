Die nationale Erfolgsserie der Roten ist vorbei. Für ihren Ex-Torjäger hatte sich das abgezeichnet.

Die Titelserie des FC Bayern in der Bundesliga ist nach zehn Jahren gerissen. Ex-FCB-Stürmer Robert Lewandowski (FC Barcelona), der während seiner Zeit in München in jeder Saison den Meistertitel gewonnen hatte, ist nicht überrascht.