Marc-Andre ter Stegen steht beim FC Barcelona vor der Rückkehr in den Kader – seine sportliche Perspektive bleibt jedoch äußerst kompliziert. Zwar bestätigte Hansi Flick vor dem Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt, dass der 33-Jährige möglicherweise wieder zum Aufgebot gehört. Doch an seiner Rolle ändert das nichts.
Muss ter Stegen Barca jetzt verlassen? Barcelona-Trainer Flick macht eine klare Ansage in der Torwartfrage
"Joan García ist die Nummer eins, das ist klar!", stellte der Barca-Coach unmissverständlich klar. Hinter Garcia und Wojciech Szczesny gilt ter Stegen aktuell nur als dritte Option.
Für den langjährigen Stammkeeper, der nach Rückenproblemen und einer zuvor langwierigen Patellasehnenverletzung monatelang gefehlt hatte, könnte diese Situation gravierende Folgen haben – nicht nur in Barcelona, sondern auch mit Blick auf die WM 2026. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt mehrfach betont, dass Torhüter "regelmäßig spielen" müssen, um ein Thema für das Turnier zu sein. Spielpraxis ist für ter Stegen jedoch in weiter Ferne, solange Flick nicht mit ihm als Stammkraft plant.
Diese Lage bringt erneut Bewegung in die seit Monaten kursierenden Wechselgerüchte. Medienberichten zufolge arbeitet sein Berater inzwischen aktiv an einer Lösung für den Winter. Laut RadioMarca bereitet sich das Umfeld des Torhüters darauf vor, Barcelona im Januar verlassen zu können – bevorzugt per Leihe, um bis zur WM genügend Einsatzzeit zu sammeln. Ein Verbleib beim finanziell angeschlagenen Klub ist damit keineswegs sicher, zumal Barcelona aus wirtschaftlichen Gründen offen für einen Abgang sein soll.
- Getty Images Sport
Winter-Transfer als letzte Chance? Ter Stegen steht vor richtungsweisenden Wochen
Konkrete Offerten liegen bisher zwar nicht vor, doch zuletzt sollen mehrere Klubs Interesse gezeigt haben. Wie die Sport vor einigen Wochen berichtete, hätten Newcastle United, Tottenham Hotspur, Manchester United und die AS Monaco bereits bei Barca angefragt. Entscheidend wird für ter Stegen jedoch sein, wo er unmittelbar einen Stammplatz erhalten kann – denn nur so lebt seine WM-Chance weiter.
Auch intern ist die Situation nicht völlig spannungsfrei. Zwischen ter Stegen und dem Verein hatte es im Sommer Streit um medizinische Unterlagen und eine mögliche Gehaltsumstrukturierung gegeben. Erst nachdem der Keeper seinen Verletzungsbericht freigab, erhielt er die Kapitänsbinde zurück. Nun, da er ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, steht fest: Ein schneller Weg zurück ins Barca-Tor ist nicht zu erwarten.
Ob die Reservistenrolle Auswirkungen auf seine Position in der deutschen Nationalmannschaft haben könnte, wollte Flick nicht kommentieren. "Ich spreche immer mit Marc, aber nicht mit Nagelsmann", sagte er knapp.
Die kommenden Wochen dürften damit entscheidend werden: Kämpft ter Stegen um seine Chance in Barcelona – oder öffnet sich im Winter tatsächlich die Tür zu einem Klub, der ihm die dringend benötigte Spielpraxis für die WM bietet?
