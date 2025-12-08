"Joan García ist die Nummer eins, das ist klar!", stellte der Barca-Coach unmissverständlich klar. Hinter Garcia und Wojciech Szczesny gilt ter Stegen aktuell nur als dritte Option.

Für den langjährigen Stammkeeper, der nach Rückenproblemen und einer zuvor langwierigen Patellasehnenverletzung monatelang gefehlt hatte, könnte diese Situation gravierende Folgen haben – nicht nur in Barcelona, sondern auch mit Blick auf die WM 2026. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt mehrfach betont, dass Torhüter "regelmäßig spielen" müssen, um ein Thema für das Turnier zu sein. Spielpraxis ist für ter Stegen jedoch in weiter Ferne, solange Flick nicht mit ihm als Stammkraft plant.

Diese Lage bringt erneut Bewegung in die seit Monaten kursierenden Wechselgerüchte. Medienberichten zufolge arbeitet sein Berater inzwischen aktiv an einer Lösung für den Winter. Laut RadioMarca bereitet sich das Umfeld des Torhüters darauf vor, Barcelona im Januar verlassen zu können – bevorzugt per Leihe, um bis zur WM genügend Einsatzzeit zu sammeln. Ein Verbleib beim finanziell angeschlagenen Klub ist damit keineswegs sicher, zumal Barcelona aus wirtschaftlichen Gründen offen für einen Abgang sein soll.