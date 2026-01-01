"Ich habe gesehen, wie er ihn zum Weinen gebracht hat": Luka Modric erinnert sich an knallharte Ansage für Cristiano Ronaldo

Zunächst lobte Modric den portugiesischen Coach, der aktuell in seiner Heimat für Benfica verantwortlich ist. "Er ist etwas Besonderes, als Trainer und als Mensch", sagte Modric über Mourinho. Der Übungsleiter habe auch bei seinem Wechsel von Tottenham in die spanische Hauptstadt eine entscheidende Rolle gespielt. "Er war es, der mich zu Real Madrid holen wollte. Ohne Mourinho wäre ich nie dort gelandet", sagte er und ergänzte: "Ich bedaure, dass ich nur eine Saison unter ihm gespielt habe."

Mourinho war zwischen 2010 und 2013 Trainer der Blancos, die zu dieser Zeit der große Konkurrent von Pep Guardiolas FC Barcelona waren. Modric wechselte im Sommer 2012 für 35 Millionen Euro aus der Premier League zu Real.