Luka Modric von der AC Milan hat in einem Interview an seine Zeit bei Real Madrid zurückgedacht und dabei von einem besonderen Zwischenfall berichtet, der sich in der Halbzeitpause eines Spiels der Königlichen zwischen Trainer Jose Mourinho und Superstar Cristiano Ronaldo zugetragen hat.
"Ich habe gesehen, wie er ihn zum Weinen gebracht hat": Luka Modric erinnert sich an knallharte Ansage für Cristiano Ronaldo
- Getty Images
Luka Modric über Jose Mourinho: "Er ist etwas Besonderes"
Zunächst lobte Modric den portugiesischen Coach, der aktuell in seiner Heimat für Benfica verantwortlich ist. "Er ist etwas Besonderes, als Trainer und als Mensch", sagte Modric über Mourinho. Der Übungsleiter habe auch bei seinem Wechsel von Tottenham in die spanische Hauptstadt eine entscheidende Rolle gespielt. "Er war es, der mich zu Real Madrid holen wollte. Ohne Mourinho wäre ich nie dort gelandet", sagte er und ergänzte: "Ich bedaure, dass ich nur eine Saison unter ihm gespielt habe."
Mourinho war zwischen 2010 und 2013 Trainer der Blancos, die zu dieser Zeit der große Konkurrent von Pep Guardiolas FC Barcelona waren. Modric wechselte im Sommer 2012 für 35 Millionen Euro aus der Premier League zu Real.
- Getty Images Sport
Modric: Mourinho ist "sehr direkt, aber ehrlich"
Im Rückblick bekannte der 40-jährige Modric: "Unter allen Trainer war er der strengste." Mourinho fordere immer 100 Prozent von seinen Spielern - und das habe auch Cristiano Ronaldo zu spüren bekommen. "Ich habe gesehen, wie er Cristiano Ronaldo in der Kabine zum Weinen gebracht hat. Einen Spieler, der auf dem Platz immer alles gibt. Weil er einmal gegen den gegnerischen Außenverteidiger nicht mit nach hinten gearbeitet hat", erzählte Modric.
"Mourinho ist sehr direkt mit den Spielern, aber er ist ehrlich. Er hat Sergio Ramos und irgendeinen Neuzugang gleich behandelt: Wenn er dir etwas zu sagen hatte, hat er es dir gesagt", erklärte Modric.
Die Trainer-Erfolge von Jose Mourinho:
- Champions-League-Sieger: 2010 (Inter), 2004 (Porto)
- UEFA-Cup-Sieger: 2003 (Porto)
- Europa-League-Sieger: 2017 (Manchester United)
- Conference-League-Sieger: 2022 (Roma)
- Englischer Meister: 2015, 2006, 2005 (alle Chelsea)
- Spanischer Meister: 2012 (Real Madrid)
- Italienischer Meister: 2010, 2009 (alle Inter Mailand)