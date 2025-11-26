Jose Mourinho ist ein Trainer, der seine Emotionen nur schwer zurückhalten kann - das dürfte so ziemlich jeder Fan schon mitbekommen haben.
"Das einzige Mal, dass ich nach einer Niederlage geweint habe": Der FC Bayern sorgt für Jose Mourinhos schlimmsten Albtraum
Wenn es gut läuft, dann jubelt der Portugiese ausgiebig und setzt manchmal sogar im Anzug zu einem Knierutscher auf dem Rasen an. Wenn es hingegen nicht läuft, arbeitet sich 'Mou' gerne und oft am Schiedsrichter oder den gegnerischen Fans und Spielern ab, die sich aus seiner Sicht gegen ihn und sein Team verschworen haben.
Dass aber auch leise und traurige Momente nach einer Mourinho-Niederlage existieren, überrascht schon ein wenig. Dass es der aktuelle Benfica-Trainer auch noch offen eingesteht und davon erzählt, überrascht umso mehr.
- Getty Images
Ronaldo, Kaka und Ramos verschossen gegen Bayern vom Punkt
Auf eine der Standard-Journalisten-Fragen an einen Trainer bei einem tiefergehenden Interview hat Mourinho immer dieselbe Antwort parat. "Welches war Ihre bitterste Niederlage?", wollte der Fragesteller wissen - und 'Mou' nannte sowohl der Marca 2020 als auch kurz darauf dem portugiesischen TV-Sender Sic ein besonderes Spiel: das Ausscheiden mit Real Madrid gegen Bayern München im Halbfinale der Champions-League-Saison 2011/12 durch ein 1:3 im Elfmeterschießen.
Ein 2:1 im Rückspiel nach 90 Minuten reichte Real nicht zum direkten Weiterkommen, vom Punkt vergaben Cristiano Ronaldo, Kaka und Sergio Ramos. "Das war das einzige Mal in meiner Karriere als Trainer, dass ich nach einer Niederlage geweint habe", bekannte Mourinho in der Marca. "Ich erinnere mich gut daran", fügte er hinzu.
- Getty
Mourinho über die Real-Saison: "Wir waren die Besten"
"Aitor Karanka (Mourinhos Co-Trainer, Anm. d. Red.) und ich kamen vor meinem Haus an. Wir saßen in meinem Auto und weinten", so Mourinho, der auch eine Erklärung lieferte, warum ihn dieses Ausscheiden dermaßen aus der emotionalen Bahn geworfen hatte. "Es war sehr hart für uns, denn wir waren in dieser Saison die Besten."
Bei Sic führte er diese Erklärung weiter aus: "Wir haben in LaLiga den Titel geholt und dabei alle Punkte- und Tor-Rekorde pulverisiert. Wir hätten auch das Finale gewonnen, daran gibt es keinen Zweifel", so Mourinho.
Die Bayern freuten sich zwar an diesem denkwürdigen Abend in Madrid, doch kurz darauf waren sie es, die bittere Tränen vergossen. Denn nach dem Halbfinal-Triumph folgte das Drama im 'Finale dahoam' - die Niederlage im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea.