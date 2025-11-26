"Das einzige Mal, dass ich nach einer Niederlage geweint habe": Der FC Bayern sorgt für Jose Mourinhos schlimmsten Albtraum

"Aitor Karanka (Mourinhos Co-Trainer, Anm. d. Red.) und ich kamen vor meinem Haus an. Wir saßen in meinem Auto und weinten", so Mourinho, der auch eine Erklärung lieferte, warum ihn dieses Ausscheiden dermaßen aus der emotionalen Bahn geworfen hatte. "Es war sehr hart für uns, denn wir waren in dieser Saison die Besten."

Bei Sic führte er diese Erklärung weiter aus: "Wir haben in LaLiga den Titel geholt und dabei alle Punkte- und Tor-Rekorde pulverisiert. Wir hätten auch das Finale gewonnen, daran gibt es keinen Zweifel", so Mourinho.

Die Bayern freuten sich zwar an diesem denkwürdigen Abend in Madrid, doch kurz darauf waren sie es, die bittere Tränen vergossen. Denn nach dem Halbfinal-Triumph folgte das Drama im 'Finale dahoam' - die Niederlage im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea.