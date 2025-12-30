Völlig kurioser Auftritt! Jose Mourinho feiert Sieg - obwohl Benfica nicht gewonnen hat

Benfica war durch Altstar Nicolas Otamendi mit 1:0 in Führung gegangen, kassierte in der Schlussphase der ersten Halbzeit aber zwei Gegentore. Kurz nach der Pause erzielte Fredrik Aursnes den offiziellen Endstand von 2:2.

Nach Mourinhos Zählweise traf Samuel Dahl aber noch zum 3:2. Seinem vermeintlichen Siegtor verwehrte Schiedsrichter Joao Goncalves aber die Anerkennung, er hatte in der Entstehung auf Foul entschieden - ein höchst strittiger Pfiff, den im Anschluss aber auch der VAR nicht revidierte.

Nach Mourinhos Analyse wandte ein Journalist ein, dass Dahls Treffer nicht zählte. "Wir haben 3:2 gewonnen", erwiderte Mourinho und ergänzte: "Sie wissen, dass ich ironisch spreche, sonst würde ich schwer bestraft werden."

Seine Mannschaft habe "natürlich drei reguläre Tore erzielt", sagte Mourinho. "Selbst wenn ihr mich für verrückt haltet: Ich will hier mit der Freude und Überzeugung abreisen, dass wir das Spiel gedreht haben."