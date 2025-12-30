"Das war ein großartiger Sieg für uns", sagte Mourinho mit sarkastischem Unterton in einer anschließenden Medienrunde. "Es war eine großartige erste Halbzeit, in der wir aufgrund zweier eigener Fehler zwei Gegentore kassiert haben. In der zweiten Halbzeit waren wir sehr stark, haben das Spiel komplett dominiert und zwei Tore geschossen. Es ist sehr schwer, in Braga zu gewinnen - vor allem nachdem wir zurücklagen, war es sehr kompliziert, noch zu gewinnen."
Völlig kurioser Auftritt! Jose Mourinho feiert Sieg - obwohl Benfica nicht gewonnen hat
Benfica war durch Altstar Nicolas Otamendi mit 1:0 in Führung gegangen, kassierte in der Schlussphase der ersten Halbzeit aber zwei Gegentore. Kurz nach der Pause erzielte Fredrik Aursnes den offiziellen Endstand von 2:2.
Nach Mourinhos Zählweise traf Samuel Dahl aber noch zum 3:2. Seinem vermeintlichen Siegtor verwehrte Schiedsrichter Joao Goncalves aber die Anerkennung, er hatte in der Entstehung auf Foul entschieden - ein höchst strittiger Pfiff, den im Anschluss aber auch der VAR nicht revidierte.
Nach Mourinhos Analyse wandte ein Journalist ein, dass Dahls Treffer nicht zählte. "Wir haben 3:2 gewonnen", erwiderte Mourinho und ergänzte: "Sie wissen, dass ich ironisch spreche, sonst würde ich schwer bestraft werden."
Seine Mannschaft habe "natürlich drei reguläre Tore erzielt", sagte Mourinho. "Selbst wenn ihr mich für verrückt haltet: Ich will hier mit der Freude und Überzeugung abreisen, dass wir das Spiel gedreht haben."
- AFP
Benfica in Portugal aktuell nur Dritter
Der 62-Jährige übernahm Mitte September das Traineramt bei Benfica. Seine Bilanz nach 20 Pflichtspielen: 13 Siege, vier Remis, drei Pleiten.
In der portugiesischen Meisterschaft ist Benfica aktuell nur Dritter, der Rückstand auf den ungeschlagenen Tabellenführer FC Porto - Mourinhos Ex-Klub - beträgt bereits zehn Punkte. In der Champions League kämpfen die Lissabonner um den Einzug in die Playoffplätze, aktuell sind sie als 25. knapp unter dem Strich.
Jose Mourinho: Seine Stationen als Cheftrainer
- Benfica Lissabon: 2000
- Leiria: 2001 bis 2002
- FC Porto: 2002 bis 2004
- FC Chelsea: 2004 bis 2007
- Inter Mailand: 2008 bis 2010
- Real Madrid: 2010 bis 2013
- FC Chelsea: 2013 bis 2015
- Manchester United: 2016 bis 2018
- Tottenham Hotspur: 2019 bis 2021
- AS Rom: 2021 bis 2024
- Fenerbahce Istanbul: 2024 bis 2025
- Benfica Lissabon: seit 2025