Piers Morgan glaubt, dass Arsenal mit CR7 als Stoßstürmer bessere Karten auf den Gewinn der englischen Meisterschaft hätte.

Der FC Arsenal hat im Kampf um die Meisterschaft in der Premier League durch die 0:2-Heimniederlage gegen Aston Villa am Sonntag einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Gunners-Edelfan Piers Morgan macht das an einem fehlenden Torjäger fest und kritisiert einmal mehr, dass sich Arsenal einst nicht um Superstar Cristiano Ronaldo (39, Al-Nassr) bemühte.