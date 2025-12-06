Trent Alexander-Arnold, Rechtsverteidiger von Real Madrid, fällt mit einer Oberschenkelverletzung wohl zwei Monate lang aus. Für den Engländer, der erst im Sommer ablösefrei vom FC Liverpool gekommen war, ist dies der nächste Rückschlag. Das bestätigen auch seine eigenen Worte.
"Ich bin total am Boden zerstört": Star von Real Madrid meldet sich nach Hiobsbotschaft zu Wort
"Ich bin total am Boden zerstört", schrieb der 27-Jährige bei Instagram: "Der Zeitpunkt ist echt bitter, aber ich werde hart arbeiten, um stärker und besser zurückzukommen! Wir sehen uns 2026, Madridistas!"
Da Daniel Carvajal wohl bis Ende Januar ausfällt, muss Trainer Xabi Alonso auf der rechten Seite erneut improvisieren. Wahrscheinlich übernimmt Federico Valverde wieder die Außenbahn. In einer Viererkette wäre zudem Raul Asencio eine weitere Option.
- (C)Getty Images
Alexander-Arnold wird erst im Februar zurückerwartet
Alexander-Arnold verletzte sich am Mittwoch im Ligaspiel gegen Athletic Club und zog sich dabei einen Muskelfaserriss zu. Medienberichten zufolge wird er erst im Februar wieder zurückerwartet und verpasst damit nicht nur zahlreiche Liga-Partien der Königlichen, sondern auch die drei verbleibenden Champions-League-Duelle mit Manchester City, Monaco und Benfica sowie die spanische Supercopa.
Alexander-Arnold kommt in Madrid noch nicht in Schwung
Alexander-Arnold plagten bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison Muskelbeschwerden. Mitte September verletzte er sich dann am Oberschenkel und fiel einen Monat lang aus. Nun hat es ihn erneut erwischt.
Beim FC Liverpool, den er zum Frust vieler Anhänger im Sommer verließ, galt Alexander-Arnold als bester Rechtsverteidiger der Welt, doch diesem Ruf konnte er bislang in Madrid - auch aufgrund der zahlreichen Beschwerden und Verletzungen - nicht gerecht werden. Sein Vertrag bei den Blancos läuft noch bis 2031.
Die Saison 2025/26 von Trent Alexander-Arnold
- Spiele: 16
- Spielminuten: 887
- Tore: 0
- Assists: 3