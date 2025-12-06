"Ich bin total am Boden zerstört": Star von Real Madrid meldet sich nach Hiobsbotschaft zu Wort

"Ich bin total am Boden zerstört", schrieb der 27-Jährige bei Instagram: "Der Zeitpunkt ist echt bitter, aber ich werde hart arbeiten, um stärker und besser zurückzukommen! Wir sehen uns 2026, Madridistas!"

Da Daniel Carvajal wohl bis Ende Januar ausfällt, muss Trainer Xabi Alonso auf der rechten Seite erneut improvisieren. Wahrscheinlich übernimmt Federico Valverde wieder die Außenbahn. In einer Viererkette wäre zudem Raul Asencio eine weitere Option.