Giulia Gwinn vom FC Bayern ist nicht nur dank ihrer fußballerischen Fähigkeiten bekannt. Dennoch zieht sie beim Thema Social Media eine klare Grenze.

Giulia Gwinn vom FC Bayern München hat betont, dass sie trotz ihrer Präsenz im Internet in erster Linie als Fußballerin gesehen werden will. Außerdem zeigt die Nationalspielerin klare Kante gegen "Hate Speech" in den Sozialen Medien.