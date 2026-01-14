Hugo Ekitike stellt den Rekord einer Legende des FC Liverpool ein

Dabei hatte sich der Stürmer erst kürzlich von einer Oberschenkelverletzung erholt und wieder fit gemeldet. Viele Experten gingen davon aus, dass Trainer Arne Slot Ekitike beim 4:1-Sieg schonen und auf der Bank lassen würde.

Stattdessen brachte der niederländische Coach den Franzosen am Montagabend in der 60. Spielminute für Federico Chiesa in die Partie. Knapp 25 Minuten später legte Ekitike dann zunächst das 3:1 von Florian Wirtz auf, ehe er in der Nachspielzeit seinen Treffer zum Endstand markierte.

Für den FC Liverpool und Ekitike geht es nun am kommenden Samstag mit einem Ligaspiel gegen den FC Burnley weiter.