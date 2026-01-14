Dem Franzosen gelang das Kunststück, innerhalb einer Saison in fünf verschiedenen Wettbewerben mindestens ein Tor zu erzielen. Neben dem FA Cup netzte Ekitike auch in der Premier League, in der Champions League, im Carabao Cup sowie im Community Shield Cup für die Reds.
Hugo Ekitike stellt den Rekord einer Legende des FC Liverpool ein
In Liverpool war dies zuvor lediglich der schottischen Legende Kenny Dalglish in der Saison 1977/78 gelungen. In jener historischen Spielzeit erzielte "King Kenny" Tore in der Football League, im Europapokal, im FA Cup, im Ligapokal und im europäischen Supercup.
Ekitike war erst im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Reds gewechselt. In England hatte der 23-Jährige dabei keinerlei Eingewöhnungsschwierigkeiten und steht nun, nach 27 Pflichtspielen, schon bei zwölf Treffern und drei Assists.
Ekitike liefert Tor und Assist nach Einwechslung
Dabei hatte sich der Stürmer erst kürzlich von einer Oberschenkelverletzung erholt und wieder fit gemeldet. Viele Experten gingen davon aus, dass Trainer Arne Slot Ekitike beim 4:1-Sieg schonen und auf der Bank lassen würde.
Stattdessen brachte der niederländische Coach den Franzosen am Montagabend in der 60. Spielminute für Federico Chiesa in die Partie. Knapp 25 Minuten später legte Ekitike dann zunächst das 3:1 von Florian Wirtz auf, ehe er in der Nachspielzeit seinen Treffer zum Endstand markierte.
Für den FC Liverpool und Ekitike geht es nun am kommenden Samstag mit einem Ligaspiel gegen den FC Burnley weiter.
Die kommenden Spiele des FC Liverpool
- 17. Januar 2026, 16 Uhr vs. FC Burnley (Premier League)
- 21. Januar 2026, 21 Uhr vs. Olympique Marseille (Champions League)
- 24. Januar 2026, 18.30 Uhr vs. AFC Bournemouth (Premier League)