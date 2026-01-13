"In einem Premier-League-Spiel macht er das nicht": Gegner des FC Liverpool "etwas enttäuscht" von respektloser Aktion von Dominik Szoboszlai

Szoboszlai hatte seine Mannschaft gegen den Außenseiter früh in Führung gebracht, Jeremie Frimpong erhöhte auf 2:0 - und wohl auch im Gefühl der sicheren Führung gegen den Drittligisten leistete sich Szoboszlai in der 40. Minute einen Aussetzer: Er versuchte, kurz vor dem eigenen Tor eine Situation mit einem Hackentrick zu bereinigen, traf die Kugel aber gar nicht und ermöglichte Adam Phillips somit das 1:2, das dieser locker erzielte.

Der Patzer brachte Barnsley zwar wieder zurück ins Spiel, doch in der zweiten Hälfte sorgte Florian Wirtz mit einem tollen Tor zum 3:1 und Hugo Ekitike - auf Vorlage des Deutschen - mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung.