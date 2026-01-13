Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool hat mit einer missglückten Aktion beim 4:1 der Reds gegen den FC Barnsley im FA-Cup am Montag für Aufsehen gesorgt. Mit einem verpatzten Hackentrick im eigenen Sechzehner brachte er nicht nur den gegnerischen Trainer, sondern auch seinen Coach Arne Slot gegen sich auf.
"In einem Premier-League-Spiel macht er das nicht": Gegner des FC Liverpool "etwas enttäuscht" von respektloser Aktion von Dominik Szoboszlai
- Getty Images Sport
Hackentrick von Dominik Szoboszlai geht völlig schief
Szoboszlai hatte seine Mannschaft gegen den Außenseiter früh in Führung gebracht, Jeremie Frimpong erhöhte auf 2:0 - und wohl auch im Gefühl der sicheren Führung gegen den Drittligisten leistete sich Szoboszlai in der 40. Minute einen Aussetzer: Er versuchte, kurz vor dem eigenen Tor eine Situation mit einem Hackentrick zu bereinigen, traf die Kugel aber gar nicht und ermöglichte Adam Phillips somit das 1:2, das dieser locker erzielte.
Der Patzer brachte Barnsley zwar wieder zurück ins Spiel, doch in der zweiten Hälfte sorgte Florian Wirtz mit einem tollen Tor zum 3:1 und Hugo Ekitike - auf Vorlage des Deutschen - mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung.
- Getty Images Sport
Liverpool-Trainer Arne Slot: "Eine seltsame Entscheidung"
Die Szoboszlai-Aktion fand Barnsleys Trainer Conor Hourihane gar nicht witzig, sondern eher respektlos: "Ich war von unserem Tor etwas enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Denn ich glaube, der Spieler macht das in einem Premier-League-Spiel gegen Arsenal, Chelsea, Man City oder einem Champions-League-Spiel nicht."
Noch viel deutlicher wurde Liverpools Coach Arne Slot: "Sowas darf man nicht in einem FA-Cup-Spiel, einem Liga-Spiel, einem Testspiel oder einem Trainingsspiel machen", befand er. "Das war eine seltsame Entscheidung von ihm. Ich habe dazu eine Meinung, aber die behalte ich erstmal für mich und spreche mit Dom", sagte Slot.
Im Interview mit TNT Sports bat Szoboszlai hinterher um Entschuldigung. "Sorry ans Team. Ich habe es mit einem leichten Fehler schwerer für uns gemacht. Aber das passiert nun mal im Fußball. Wir haken das ab und sind in der nächsten Runde", erklärte er. Zum 'Man of the Match' wurde er trotz seines Aussetzers bestimmt.
Die Saison 25/26 von Dominik Szoboszlai beim FC Liverpool:
- Spiele: 28
- Spielminuten: 2513
- Tore: 6
- Assists: 5