Erst patzt Dominik Szoboszlai haarsträubend, dann trifft Florian Wirtz: FC Liverpool müht sich zu Sieg im FA Cup

Auf welcher Position spielt Florian Wirtz?

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Wann und wo ist Florian Wirtz geboren?

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Welche Trikotnummer hat Florian Wirtz?

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Wie groß ist Florian Wirtz?

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wie viel wiegt Florian Wirtz?

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Welche Schuhgröße hat Florian Wirtz?

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Welcher ist der starke Fuß von Florian Wirtz?

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Für welchen Verein spielte Florian Wirtz als Kind?

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Wo wohnt Florian Wirtz?

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Was für ein Auto fährt Florian Wirtz?

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Kann Florian Wirtz Deutsch?

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wie viele Kinder hat Florian Wirtz?

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Wer ist die Freundin von Florian Wirtz?

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Wie viel Geld hat Florian Wirtz?

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wie viele Titel hat Florian Wirtz in seiner Karriere gewonnen?

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Wie oft hat Florian Wirtz den Ballon d'Or gewonnen?

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Wie oft wurde Florian Wirtz zum FIFA-Weltfußballer gewählt?

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Hat Florian Wirtz einen Spitznamen?