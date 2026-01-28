"Hör auf, so viel zu rennen": Real Madrids Trainer Alvaro Arbeloa macht Top-Star eine ungewöhnliche Ansage

Arbeloa übernahm vor rund zwei Wochen bei den Königlichen nach der Trennung von Xabi Alonso den Trainerposten. Nach einem peinlichen Pokal-Aus bei Albacete brachte er die Blancos wieder in die Spur - und machte dafür auch Bellingham verantwortlich.

Vor dem Champions-League-Auswärtsspiel bei Benfica in Lissabon sagte er während der Pressekonferenz den Journalisten: "Auf dem Platz kann er so viele Dinge machen: Er läuft in die freien Räume, liest das Spiel und hat einen großartigen Schuss. Er ist jung, aber er hat trotzdem schon viel Erfahrung. Er wird für viele, viele Jahre eine der Säulen von Real Madrid sein."