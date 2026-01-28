Real Madrids neuer Trainer Alvaro Arbeloa hat sich begeistert von seinem Mittelfeld-Star Jude Bellingham gezeigt und verraten, dass er den Engländer im Training auch schon mit einer ungewöhnlichen Ansage bremsen musste.
"Hör auf, so viel zu rennen": Real Madrids Trainer Alvaro Arbeloa macht Top-Star eine ungewöhnliche Ansage
- AFP
Alvaro Arbeloa bringt Real Madrid wieder in die Spur
Arbeloa übernahm vor rund zwei Wochen bei den Königlichen nach der Trennung von Xabi Alonso den Trainerposten. Nach einem peinlichen Pokal-Aus bei Albacete brachte er die Blancos wieder in die Spur - und machte dafür auch Bellingham verantwortlich.
Vor dem Champions-League-Auswärtsspiel bei Benfica in Lissabon sagte er während der Pressekonferenz den Journalisten: "Auf dem Platz kann er so viele Dinge machen: Er läuft in die freien Räume, liest das Spiel und hat einen großartigen Schuss. Er ist jung, aber er hat trotzdem schon viel Erfahrung. Er wird für viele, viele Jahre eine der Säulen von Real Madrid sein."
Seine hohe Meinung vom Engländer untermauerte Arbeloa mit einer Anekdote: "Vom ersten Tag an habe ich einen Spieler mit außergewöhnlicher Qualität und viel Talent gesehen. Aber darüber hinaus habe ich auch einen Leader erlebt. Neulich, 48 Stunden nach einem Spiel, habe ich zu ihm gesagt: 'Normalerweise sage ich so etwas nie, aber hör auf, so viel zu rennen.' Die Leistungen, die er im Training zeigt, sein Engagement und seine Führungsqualitäten: Ich bin sehr stolz auf sein Niveau und darauf, einen Spieler wie ihn zu haben", schwärmte er.
- Getty Images Sport
Benfica-Test wartet auf Bellingham und Co.
Im finalen Champions-League-Spiel der Gruppenphase bei Benfica steht für Real am Mittwochabend die direkte Qualifikation für das Achtelfinale auf dem Spiel: Mit einem Sieg oder einem Unentschieden können sich die Königlichen ihren Platz unter den ersten Acht der Tabelle sichern und damit die Playoff-Runde überspringen.
"Wir müssen in Top-Form sein", mahnte Arbeloa vor dem Wiedersehen mit Ex-Real-Trainer Jose Mourinho.
Die nächsten Spiele von Real Madrid:
- 28.01., 21 Uhr: Benfica - Real Madrid
- 01.02., 14 Uhr: Real Madrid - Rayo Vallecano
- 08.02., 21 Uhr: Valencia - Real Madrid