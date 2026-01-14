"Wusste nicht, dass ich einen Kindergarten trainiere!" Heftiger Ausraster von Xabi Alonso im Training von Real Madrid enthüllt

Dem Vernehmen nach sei Alonso nur rund ein halbes Jahr nach seiner Ankunft emotional völlig ausgelaugt gewesen. Auch deshalb war in der Pressemitteilung zum Rauswurf des Spaniers von einer angeblich "einvernehmlichen Trennung" die Rede. Andererseits halten sich aber auch Spekulationen, dass Präsident Florentino Perez die Entscheidung eigenmächtig getroffen und sich ein Großteil des Teams nach dem eigentlich guten Start - abgesehen von der Clasico-Pleite - ins neue Jahr inzwischen mit Alonsos Art und Weise angefreundet habe.

Dagegen spricht allerdings, dass bereits Ende des vergangenen Jahres vermeintlichen Spannungen zwischen Alonso und Spielern wie Vinicius Junior oder Jude Bellingham an die Öffentlichkeit geraten waren. Anfang November seien dem einstigen Erfolgscoach von Bayer Leverkusen bei einer Routineeinheit dann erstmals die Sicherungen durchgebrannt.

Laut der Marca verlor Alonso, der normalerweise an der Seitenlinie ziemlich gelassen ist, die Beherrschung. Weil seine Mannschaft aber seine Anweisungen ignorierte und nicht die erforderliche Intensität zeigte, gab er demnach folgenden vernichtenden Satz von sich: "Ich wusste nicht, dass ich hierher gekommen bin, um einen Kindergarten zu trainieren!"

Dem Bericht zufolge handelte es sich hierbei nicht um eine übliche Motivationsstrategie oder einen Ausbruch im Eifer des Gefechts. Stattdessen wird der Ausraster als "Schrei der Verzweiflung" beschrieben. Alonso hätte bereits zu diesem Zeitpunkt die vermeintliche Unreife seiner Spieler sattgehabt, die ihn allerdings weiterhin nicht wirklich ernst genommen hätten.