Historisch schlechte Serie in der Champions League! Ein Wert soll dem FC Barcelona großen Anlass zur Sorge geben

Die Defensive ist ein beliebtes Thema rund um die offensiv meist so herausragend aufspielende Truppe von Cheftrainer Hansi Flick. Mehrere namhafte Ex-Profis, darunter der ehemalige Barcelona-Stürmer Thierry Henry und Real Madrids einstiger Mittelfeldstratege Toni Kroos glauben nicht, dass die Blaugrana mit Flicks Ansatz die Champions League gewinnen können.

Kroos zum Beispiel stellte diese These bereits im vergangenen Jahr auf und er bekräftigte in seinem Podcast 'Einfach mal Luppen' nach Barcas Titelgewinn in der spanischen Supercopa gegen Real vor wenigen Tagen: "Sie werden keine internationalen Titel gewinnen, zumindest glaube ich das."

Zwar spiele Barcelona unter dem Ex-Bundestrainer "den attraktivsten Fußball in Europa", aber: "Ich denke auch, dass sie in Barcelona so viele Risiken eingehen ... An einem schlechten Tag für Pedri, Lamine Yamal oder Raphinha kann jede Mannschaft ihnen wehtun und sie aus der Champions League werfen."

Henry meinte indes, man produzieren schlicht "zu viele Fehler", während Ex-Barca-Profi Gerard Flicks Stil als "selbstmörderisch" bezeichnete. Ex-Oranje-Star Ruud Gullit nannte ihn im November "kamikazehaft", ehe er fragte: "Warum an einem zum Scheitern verurteilten Plan festhalten?"