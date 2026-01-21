Gegen Slavia Prag wahrte der FC Barcelona am vorletzten Spieltag der Ligaphase beim 4:2-Erfolg erneut keine weiße Weste. Stattdessen war es dies zehnte Partie in Champions League oder Europapokal in Folge, in der Spaniens Meister mindestens einen Gegentreffer schlucken musste. Eine solch lange Serie gab es für Barca laut Opta auf internationalem Parkett noch nie.
Historisch schlechte Serie in der Champions League! Ein Wert soll dem FC Barcelona großen Anlass zur Sorge geben
Die Defensive ist ein beliebtes Thema rund um die offensiv meist so herausragend aufspielende Truppe von Cheftrainer Hansi Flick. Mehrere namhafte Ex-Profis, darunter der ehemalige Barcelona-Stürmer Thierry Henry und Real Madrids einstiger Mittelfeldstratege Toni Kroos glauben nicht, dass die Blaugrana mit Flicks Ansatz die Champions League gewinnen können.
Kroos zum Beispiel stellte diese These bereits im vergangenen Jahr auf und er bekräftigte in seinem Podcast 'Einfach mal Luppen' nach Barcas Titelgewinn in der spanischen Supercopa gegen Real vor wenigen Tagen: "Sie werden keine internationalen Titel gewinnen, zumindest glaube ich das."
Zwar spiele Barcelona unter dem Ex-Bundestrainer "den attraktivsten Fußball in Europa", aber: "Ich denke auch, dass sie in Barcelona so viele Risiken eingehen ... An einem schlechten Tag für Pedri, Lamine Yamal oder Raphinha kann jede Mannschaft ihnen wehtun und sie aus der Champions League werfen."
Henry meinte indes, man produzieren schlicht "zu viele Fehler", während Ex-Barca-Profi Gerard Flicks Stil als "selbstmörderisch" bezeichnete. Ex-Oranje-Star Ruud Gullit nannte ihn im November "kamikazehaft", ehe er fragte: "Warum an einem zum Scheitern verurteilten Plan festhalten?"
- Getty Images Sport
Olmo und Lewandowski sorgen für einen wichtigen Auswärtssieg
Während die Experten eindeutig auf das riskante Spiel mit extrem hoch stehender Viererkette abzielten, offenbarte Barcelona in Prag eher in einer anderen Disziplin Defizite: bei Eckbällen. Zunächst pennten die Gäste, als am zweiten Pfosten Frenkie de Jong gegen Torschütze Vasil Juseh zu spät kam (10.).
Nachdem Barcelona die Partie durch einen Doppelpack von Fermin Lopez gedreht hatte (34./42.), schlug Slavia noch vor der Pause erneut nach einem ruhenden Ball zu. Diesmal bugsierte Robert Lewandowski das Leder mit der Schulter unglücklich ins eigene Tor (44.). Dass dies nicht teuer wurde, lag an Dani Olmos Traumtor aus 18 Metern (63.) und Lewandowskis akrobatischem Nachsetzer (70.). Sie stellten den wichtigen Auswärtssieg sicher.
Nach sieben Spieltagen belegt Vorjahres-Halbfinalist Barcelona nun den neunten Platz und kann sich noch direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Allerdings bedeuten 13 Gegentore auch den mit Abstand schlechtesten Wert aller Mannschaft unter den Top-15.
Das letzte Gruppenspiel bestreitet Barca am nächsten Mittwoch zuhause gegen den FC Kopenhagen. Die Dänen kämpfen noch um das Weiterkommen.
FC Barcelona in der Champions League 2025/26
- Spiele: 7
- Siege: 4
- Unentschieden: 1
- Niederlagen: 2
- Tore: 18
- Gegentore: 13