Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Transferkandidat soll kurz vor einem Wechsel in die Premier League stehen

Es handelt sich dabei um Joao Victor Souza vom FC Santos. Tottenham Hotspur steht offenbar kurz davor, den 19-Jährigen zu verpflichten. Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben sich die Spurs sowohl mit dem Brasilianer als auch mit Santos größtenteils auf den Transfer geeinigt - einzig die Details der Zahlung müssen noch geklärt werden.

Insgesamt soll die Ablösesumme 15 Millionen Euro betragen. Souza könnte Trainer Thomas Frank also demnächst als Verstärkung zur Verfügung stehen. Trotz seines jungen Alters bringt der Junioren-Nationalspieler bereits 38 Einsätze im Profibereich mit.

