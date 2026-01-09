Nachdem es noch im November hieß, der FC Barcelona sei auf der Suche nach Verstärkungen für seine Defensive auf einen brasilianischen Linksverteidiger gestoßen, der auch beim FC Bayern München gehandelt wurde, scheint dieser sich nun für einen Wechsel in die Premier League entschieden zu haben.
Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Transferkandidat soll kurz vor einem Wechsel in die Premier League stehen
Es handelt sich dabei um Joao Victor Souza vom FC Santos. Tottenham Hotspur steht offenbar kurz davor, den 19-Jährigen zu verpflichten. Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben sich die Spurs sowohl mit dem Brasilianer als auch mit Santos größtenteils auf den Transfer geeinigt - einzig die Details der Zahlung müssen noch geklärt werden.
Insgesamt soll die Ablösesumme 15 Millionen Euro betragen. Souza könnte Trainer Thomas Frank also demnächst als Verstärkung zur Verfügung stehen. Trotz seines jungen Alters bringt der Junioren-Nationalspieler bereits 38 Einsätze im Profibereich mit.
- Getty Images Sport
Auch Bayern schielte auf Souza
Souza hatte angeblich bereits vor Beginn der aktuellen Saison einige Angebote aus den Niederlanden und von anderen europäischen Klubs erhalten. Zu diesen sollen aber nicht nur Barcelona und einige andere Vereine zählen, sondern auch der FC Bayern.
Der deutsche Rekordmeister ist auf der Suche nach einem Backup für Alphonso Davies, da der Vertrag von Raphael Guerreiro im kommenden Sommer ausläuft und dessen Zukunft ungeklärt ist.
Souza, beim FC Santos Teamkollege von Brasilien-Superstar Neymar, ist aus der Mannschaft trotz seines jungen Alters nicht mehr wegzudenken und kommt in der aktuellen Saison in der brasilianischen Serie A auf 24 Einsätze, wobei er einen Treffer und zwei Vorlagen beisteuerte. Zudem soll er zuletzt auch von Brasilien-Coach Carlo Ancelotti genauestens beobachtet worden sein, womit ein Debüt für die A-Nationalmannschaft in greifbarer Nähe liegen dürfte.
- Getty Images Sport
Souza im Steckbrief
- Verein: FC Santos
- Alter: 19 Jahre
- Position: Linksverteidiger
- Ligaspiele laufende Saison: 24
- Tore laufenden Saison: 1
- Vertrag bei Santos bis: 31. Dezember 2028