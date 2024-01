Hertha BSC vs. Kaiserslautern (FCK) heute live: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal im TV und Stream?

Heute findet das Spiel Hertha BSC vs. Kaiserslautern (FCK) statt. Doch wo könnt Ihr den DFB Pokal im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Wochen steigen im DFB Pokal 2023/24 die Viertelfinal-Partien. Hierbei geht am Mittwoch das Traditionsduell Hertha BSC vs. 1. FC Kaiserslautern über die Bühne. Die Zweitligisten treffen im Berliner Olympiastadion aufeinander.

Hertha BSC setzte sich im Achtelfinale gegen den Hamburger SV im Elfmeterschießen durch. Zuvor hatte die Alte Dame in der regulären Spielzeit sowie in der Verlängerung jeweils in der letzten Minute einen Rückstand ausgeglichen. In den ersten beiden Pokalrunden hatten sich die Berliner bei Carl Zeiss Jena mit 5:0 und gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 3:0 durchgesetzt.

Für den 1. FC Kaiserslautern hatte der DFB-Pokal 2023/24 mit einem 5:0 bei Rot-Weiß Koblenz begonnen. Anschließend feierte der FCK Heimerfolge gegen den 1. FC Köln (3:2) und gegen den 1. FC Nürnberg (2:0).

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Hertha BSC vs. Kaiserslautern (FCK) im DFB-Pokal.