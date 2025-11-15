Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Andreas Königl

"Herausragend!" Türkische Presse und Julian Nagelsmann loben Leroy Sane

Leroy Sane musste zuletzt einige Kritik einstecken. Nach dem 2:0 des DFB-Teams in Luxemburg gab es allerdings jede Menge Lob aus der türkischen Presse und von Nagelsmann.

Galatasaray-Star Leroy Sane durfte sich nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in Luxemburg nach einer guten Leistung über lobende Worte aus der türkischen Presse und von Bundestrainer Julian Nagelsmann freuen, nachdem die Nominierung des Flügelspielers zuletzt heiß diskutiert worden war.

"Deutschland kehrte mit einem klaren 2:0 aus Luxemburg zurück. Leroy Sane war mit seiner Vorlage einer der herausragenden Spieler des Abends", befand etwa das Online-Portal T24. "Der Galatasaray-Star, dessen Rückkehr ins Nationalteam seit Langem diskutiert wurde, setzte mit seiner beeindruckenden Leistung sowohl auf dem Platz als auch in der Öffentlichkeit ein starkes Zeichen."

  • Nagelsmanns Ultimatum an Sane hatte für Kritik gesorgt

    Nagelsmann hatte Sane vor dem Spiel ein Ultimatum gestellt, er werde unter seiner "Führung nicht mehr unzählige Chancen bekommen." Aussagen, die reichlich Kritik nach sich zogen. So äußerten sich beispielsweise Ex-Schalke-Coach Jens Keller oder auch Weltmeister Lothar Matthäus, der einen interessanten Vergleich zu Florian Wirtz zog.

    Mit einer direkten Vorlage auf Nick Woltemade und dem einleitenden Angriff zum zweiten Treffer des Newcastle-Stürmers konnte Sane auf Anhieb überzeugen, das sah auch Milliyet so und schrieb: "Er nutzte die ihm gebotene Chance."

    "Hat ein gutes Spiel gemacht": Leroy Sane nach Sieg in Luxemburg gelobt

    Lob gab es anschließend auch vom Bundestrainer, der meinte: "Er hatte schon in der ersten Halbzeit ein paar Momente“, erklärte Nagelsmann. "Er hat ein gutes Spiel gemacht, zwei entscheidende Aktionen gehabt, und darum geht es am Ende."

    Im abschließenden Qualifikationsspiel trifft das DFB-Team am Montag in Leipzig auf die punktgleiche Slowakei, gegen die es zum Auftakt noch eine 0:2-Niederlage gegeben hatte.

  • Leroy Sane: Seine bisherigen Länderspiele

    • Länderspiele: 71
    • Tore: 14
    • Länderspieldebüt: 13. November 2015 (0:2 gegen Frankreich, Testspiel)
    • Große Turniere: EM 2016: Halbfinale - EM 2021: Achtelfinale - WM 2022: Vorrunde - EM 2024: Viertelfinale