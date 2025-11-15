"Herausragend!" Türkische Presse und Julian Nagelsmann loben Leroy Sane

Galatasaray-Star Leroy Sane durfte sich nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in Luxemburg nach einer guten Leistung über lobende Worte aus der türkischen Presse und von Bundestrainer Julian Nagelsmann freuen, nachdem die Nominierung des Flügelspielers zuletzt heiß diskutiert worden war.

"Deutschland kehrte mit einem klaren 2:0 aus Luxemburg zurück. Leroy Sane war mit seiner Vorlage einer der herausragenden Spieler des Abends", befand etwa das Online-Portal T24. "Der Galatasaray-Star, dessen Rückkehr ins Nationalteam seit Langem diskutiert wurde, setzte mit seiner beeindruckenden Leistung sowohl auf dem Platz als auch in der Öffentlichkeit ein starkes Zeichen."