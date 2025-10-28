Vor dem Gastspiel beim 1. FC Köln im DFB-Pokal am Mittwoch hat Trainer Vincent Kompany dem zuletzt viel kritisierten Stürmer Nicolas Jackson auf einer Pressekonferenz den Rücken gestärkt.
"Hat uns schon viel geholfen": Viel kritisierter Star des FC Bayern erhält Rückendeckung von Vincent Kompany
WAS IST DER HINTERGRUND?
In der Offensive hatte Kompany zumeist auf das Trio Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz gesetzt - abseits davon wechselten sich Serge Gnabry, Nicolas Jackson und Lennart Karl ab. Während Gnabry nach zwei verpassten Spielen in den Kader zurückkehrte und Karl mit zwei Traumtoren überzeugte, blieb Neuzugang Jackson bisher aber hinter den Erwartungen zurück. Bisweilen wirkte er wie ein Fremdkörper im Münchner Angriffsspiel und enttäuschte zuletzt auch beim 3:0-Sieg in Gladbach. Die immer lauter werdende Kritik an der Leihgabe des FC Chelsea findet der Bayern-Coach jedoch überzogen.
- Getty Images Sport
WAS WURDE GESAGT?
"Ich habe zu Jackson vielleicht ein bisschen eine andere Meinung als das Kollektiv. Aber es ist natürlich immer etwas anderes, wenn man zwei, drei Tore schießt. Dann braucht es keine Diskussion mehr zu geben. Meiner Meinung nach hat Jackson uns schon viel geholfen in dieser Position", erklärte Kompany. Dem vorausgegangen war die Frage, wer denn neben den "gesetzten" Kane, Olise und Diaz spielen dürfe.
Über die Formulierung des Reporters störte sich Kompany aber ein wenig. "Lass uns nicht zu schnell konkludieren, dass alle gesetzt sind. Ich mag das als Kommunikation gegenüber der Mannschaft nicht. Ich glaube auch, dass die Spieler das verstehen. Das Wort 'gesetzt' hat im Fußball wenig Bedeutung. Ich meine, die Plätze verdienen sie sich mit guten Leistungen", sagte er. Seine Startelf sei zwar abhängig von der Form und Taktik, aber Rotation sei völlig normal. "Die drei, die Sie genannt haben, werden das auch nicht schaffen in den nächsten Spielen. Wir brauchen die Hilfe von den anderen Spielern."
- AFP
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Gleichzeitig lobte er Gnabry für dessen guten Saisonstart (drei Tore, vier Assists). Karl habe indes "das mitgebracht, was magisch ist als junger Spieler: Die Tore machen und ein bisschen diese junge Lockerheit zeigen." Wer gegen Köln letztendlich spielen wird, ließ der Belgier aber wie gewohnt offen.
Jackson kommt in neun Einsätzen für die Bayern auf zwei Treffer und einen Assist. In der Bundesliga wartet er jedoch noch auf seine erste Torbeteiligung, obwohl er sowohl gegen den BVB als auch in Gladbach in der Startelf gestanden hatte. Seine Scorerpunkte verbuchte der 24-Jährige derweil bei den deutlichen Siegen gegen die verhältnismäßig schwachen Gegener Pafos (5:1) und Club Brügge (4:0) in der Champions League.
WIE GEHT ES WEITER?
Nach dem Pokalspiel am Mittwoch treffen die Bayern am Samstag in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen.