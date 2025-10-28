"Hat uns schon viel geholfen": Viel kritisierter Star des FC Bayern erhält Rückendeckung von Vincent Kompany

"Ich habe zu Jackson vielleicht ein bisschen eine andere Meinung als das Kollektiv. Aber es ist natürlich immer etwas anderes, wenn man zwei, drei Tore schießt. Dann braucht es keine Diskussion mehr zu geben. Meiner Meinung nach hat Jackson uns schon viel geholfen in dieser Position", erklärte Kompany. Dem vorausgegangen war die Frage, wer denn neben den "gesetzten" Kane, Olise und Diaz spielen dürfe.

Über die Formulierung des Reporters störte sich Kompany aber ein wenig. "Lass uns nicht zu schnell konkludieren, dass alle gesetzt sind. Ich mag das als Kommunikation gegenüber der Mannschaft nicht. Ich glaube auch, dass die Spieler das verstehen. Das Wort 'gesetzt' hat im Fußball wenig Bedeutung. Ich meine, die Plätze verdienen sie sich mit guten Leistungen", sagte er. Seine Startelf sei zwar abhängig von der Form und Taktik, aber Rotation sei völlig normal. "Die drei, die Sie genannt haben, werden das auch nicht schaffen in den nächsten Spielen. Wir brauchen die Hilfe von den anderen Spielern."