Jürgen Klopps Argumente waren entscheidend: 25-Millionen-Transfer soll bevorstehen

Mehrere andere Klubs wurden in den vergangenen Wochen mit dem zentralen Mittelfeldmann in Verbindung gebracht, unter anderem die Premier-League-Vereine FC Brentford, Crystal Palace und FC Fulham. Mitte Januar hieß es zudem, auch Bundesligist Borussia Mönchengladbach zeige Interesse an Zabi.

Der Teenager ist im zentralen Mittelfeld zuhause und in Reims Stammspieler in der Ligue 2. Der Tabellenzweite verpflichtete ihn im Januar 2025 für 100.000 Euro Ablöse von Ivoire FC aus seiner Heimat.

Paris FC setzt vornehmlich auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Allerdings reißt der Klub in seiner einer ersten Saison in der Ligue 1 noch keine Bäume aus. PFC belegt aktuell den 14. Platz, hat aber ein ordentliches Polster auf die Abstiegsplätze. Großes Highlight der Saison war der überraschende 1:0-Erfolg im Januar in der Coupe de France beim Nachbarn PSG.