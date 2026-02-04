Ligue-1-Aufsteiger Paris FC hat sich offenbar die Dienste des talentierten Mittelfeldspielers Patrick Zabi von Stade Reims gesichert. Das berichtet Sky-CH-Transferexperte Sacha Tavolieri. Eine wesentliche Rolle bei dem Transfer, der im Sommer für eine Ablöse ihn Höhe von bis zu 25 Millionen Euro vollzogen werden soll, habe Jürgen Klopp gespielt.
Jürgen Klopps Argumente waren entscheidend: 25-Millionen-Transfer soll bevorstehen
Der ehemalige Coach des FC Liverpool ist Global Head of Soccer bei Red Bull und mischt in dieser Funktion auch bei Paris FC mit. Dem Brausehersteller gehören elf Prozent der Anteile an dem Hauptstadtklub, Ex-Nationalspieler Mario Gomez kümmert sich als Technischer Direktor um die sportlichen Geschicke.
Bei Zabis Entscheidung für Paris habe Klopp persönlich Einfluss genommen, berichtet Tavolieri. Die Argumente des Deutschen hätten am Ende den Ausschlag gegeben.
Auch Gladbach wollte Patrick Zabi
Mehrere andere Klubs wurden in den vergangenen Wochen mit dem zentralen Mittelfeldmann in Verbindung gebracht, unter anderem die Premier-League-Vereine FC Brentford, Crystal Palace und FC Fulham. Mitte Januar hieß es zudem, auch Bundesligist Borussia Mönchengladbach zeige Interesse an Zabi.
Der Teenager ist im zentralen Mittelfeld zuhause und in Reims Stammspieler in der Ligue 2. Der Tabellenzweite verpflichtete ihn im Januar 2025 für 100.000 Euro Ablöse von Ivoire FC aus seiner Heimat.
Paris FC setzt vornehmlich auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Allerdings reißt der Klub in seiner einer ersten Saison in der Ligue 1 noch keine Bäume aus. PFC belegt aktuell den 14. Platz, hat aber ein ordentliches Polster auf die Abstiegsplätze. Großes Highlight der Saison war der überraschende 1:0-Erfolg im Januar in der Coupe de France beim Nachbarn PSG.
Paris FC: Die wichtigsten Transfers dieser Saison
- Otavio (23, kam vom FC Porto, Ablöse: 17 Millionen Euro)
- Rudy Matondo (17, kam von AJ Auxerre, Ablöse: 15 Millionen Euro)
- Nhoa Sangui (19, kam von Stade Reims, Ablöse: 9,5 Millionen Euro)
- Willem Geubbels (24, kam vom FC St. Gallen, Ablöse: 7 Millionen Euro)
- Kevin Trapp (35, kam von Eintracht Frankfurt, Ablöse: eine Million Euro)
- Ciro Immobile (35, kam ablösefrei vom FC Bologna)