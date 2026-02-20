Das Kapitel Manchester United ist für Jadon Sancho ab Sommer wohl definitiv beendet.
Hat der BVB eine Chance? Wichtige Entscheidung bei Jadon Sancho offenbar endgültig getroffen
Hat der BVB eine Chance auf eine erneute Sancho-Rückkehr?
Wie die englische Zeitung Sun berichtet, haben sich die Verantwortlichen von United dazu entschieden, Sancho mit Ablauf seines Vertrages Ende Juni ablösefrei ziehen zu lassen. Zuvor war noch darüber spekuliert worden, ob die Red Devils Sanchos Arbeitspapier doch noch einmal ausweiten, um dann im Sommer zumindest noch eine Ablösesumme für den Offensivspieler kassieren zu können.
Dass es nun wohl anders kommt, könnte für Borussia Dortmund eine gute Nachricht sein. Über eine erneute Rückkehr zum BVB wird schließlich immer wieder spekuliert, der finanzielle Aspekt ist für Dortmund dabei aber schwer zu stemmen. Zumindest keine Ablöse für Sancho zahlen zu müssen, würde dem BVB entgegenkommen, sollte man sich tatsächlich um den 25-Jährigen bemühen.
Die Borussia hatte Sancho als 17-Jährigen aus dem Nachwuchs von Manchester City verpflichtet. Bei den Westfalen startete der Engländer zum Topstar durch, war Manchester United 2021 satte 85 Millionen Euro Ablöse wert. Doch die Erwartungen im Old Trafford konnte er nie erfüllen - und in den vergangenen Jahren konnte er eigentlich nur während seiner Leihe zum BVB in der Rückrunde der Saison 2023/24 wirklich überzeugen.
Jadon Sancho kann auch bei Aston Villa nicht überzeugen
Nachdem sich Dortmund eine feste Verpflichtung Sanchos im Sommer 2024 nicht leisten konnte, verlieh United ihn für die vergangene Saison an den FC Chelsea weiter. Richtig gut lief es dort ebenso wenig wie in der laufenden Spielzeit bei Aston Villa.
Der Traditionsklub aus Birmingham hat Sancho bis Saisonende von United ausgeliehen. In bisher 25 Einsätzen für Villa sind dem Ex-Dortmunder allerdings jeweils nur ein Tor und ein Assist gelungen. In der Premier League bringt Trainer Unai Emery ihn meistens nur als Joker.
Auch Tottenham und Newcastle an Jadon Sancho dran?
Dass United Sancho noch einmal eine Chance gibt, wurde durch die Entwicklungen bei Villa zusehends unwahrscheinlich. Nun herrscht wohl Gewissheit, dass Sanchos Zeit bei den Red Devils nach 83 Einsätzen endgültig endet.
Neben dem BVB werden allen voran englische Klubs mit Sancho in Verbindung gebracht. Gerüchte gab es zuletzt über Interesse von Tottenham Hotspur oder Newcastle United.
Jadon Sanchos Zahlen bei Aston Villa
- Spiele: 25
- Tore: 1
- Assists: 1