Hat der BVB eine Chance? Wichtige Entscheidung bei Jadon Sancho offenbar endgültig getroffen

Wie die englische Zeitung Sun berichtet, haben sich die Verantwortlichen von United dazu entschieden, Sancho mit Ablauf seines Vertrages Ende Juni ablösefrei ziehen zu lassen. Zuvor war noch darüber spekuliert worden, ob die Red Devils Sanchos Arbeitspapier doch noch einmal ausweiten, um dann im Sommer zumindest noch eine Ablösesumme für den Offensivspieler kassieren zu können.

Dass es nun wohl anders kommt, könnte für Borussia Dortmund eine gute Nachricht sein. Über eine erneute Rückkehr zum BVB wird schließlich immer wieder spekuliert, der finanzielle Aspekt ist für Dortmund dabei aber schwer zu stemmen. Zumindest keine Ablöse für Sancho zahlen zu müssen, würde dem BVB entgegenkommen, sollte man sich tatsächlich um den 25-Jährigen bemühen.

Die Borussia hatte Sancho als 17-Jährigen aus dem Nachwuchs von Manchester City verpflichtet. Bei den Westfalen startete der Engländer zum Topstar durch, war Manchester United 2021 satte 85 Millionen Euro Ablöse wert. Doch die Erwartungen im Old Trafford konnte er nie erfüllen - und in den vergangenen Jahren konnte er eigentlich nur während seiner Leihe zum BVB in der Rückrunde der Saison 2023/24 wirklich überzeugen.