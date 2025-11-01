"Du hast so viele Chancen bekommen": Auf Jadon Sancho prasselt nach "demütigender" Auswechslung reichlich Kritik ein

Die englische Stürmer-Legende Alan Shearer, der 260 Tore in 441 Premier-League-Spielen für Newcastle United und die Blackburn Rovers erzielte, sprach nun bei Betfair über Sancho: "Ich weiß nicht, was mit Jadon Sancho in Bezug auf sein Training oder sein Leben los ist, aber er hat jetzt eine Chance bei Villa und wenn es hier nicht klappt, werden die Leute zurückblicken und sagen: 'Moment mal, du hast so viele Chancen bekommen.' Man kann nur eine bestimmte Anzahl davon bekommen."

Der 55-Jährige führte aus: "Ich kann mir vorstellen, dass es demütigend ist, wenn man als Einwechselspieler eingesetzt und dann wieder ausgewechselt wird. Für ihn hat es bisher noch nicht geklappt, aber es gibt nur einen Weg, das zu ändern - und zwar harte Arbeit. Man muss sich konzentrieren, die richtige Einstellung haben und wenn man das tut, wird sich das Blatt wenden."