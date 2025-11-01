Jadon Sancho tritt nach seinem Leih-Wechsel von Manchester United zu Aston Villa weiter auf der Stelle. Zuletzt erlebte er einen bitteren Tiefpunkt, als er in einem Spiel ein- und wieder ausgewechselt wurde. Der ehemalige Dortmunder steht in der Kritik.
"Du hast so viele Chancen bekommen": Auf Jadon Sancho prasselt nach "demütigender" Auswechslung reichlich Kritik ein
- Getty Images Sport
WAS WURDE GESAGT?
Die englische Stürmer-Legende Alan Shearer, der 260 Tore in 441 Premier-League-Spielen für Newcastle United und die Blackburn Rovers erzielte, sprach nun bei Betfair über Sancho: "Ich weiß nicht, was mit Jadon Sancho in Bezug auf sein Training oder sein Leben los ist, aber er hat jetzt eine Chance bei Villa und wenn es hier nicht klappt, werden die Leute zurückblicken und sagen: 'Moment mal, du hast so viele Chancen bekommen.' Man kann nur eine bestimmte Anzahl davon bekommen."
Der 55-Jährige führte aus: "Ich kann mir vorstellen, dass es demütigend ist, wenn man als Einwechselspieler eingesetzt und dann wieder ausgewechselt wird. Für ihn hat es bisher noch nicht geklappt, aber es gibt nur einen Weg, das zu ändern - und zwar harte Arbeit. Man muss sich konzentrieren, die richtige Einstellung haben und wenn man das tut, wird sich das Blatt wenden."
WUSSTEST DU DAS?
Zuletzt empfahl ihm der ehemalige englische Nationalstürmer Emile Heskey, es noch einmal in Dortmund zu probieren: "Jadon hat ein tolles Verhältnis zu Dortmund in der Bundesliga, das ist also eine Richtung, die er einschlagen könnte. Als er damals auf Leihbasis zurückging, stand er im Champions-League-Finale. Das ist also möglich - und man würde meinen, dass er immer dorthin zurückkehren kann, vor allem ablösefrei", sagte Heskey.
- Getty
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Sancho war 2017 als 17-Jähriger von Manchester City nach Dortmund gewechselt und entwickelte sich beim BVB zu einem der besten jungen Offensivspieler der Welt. 2021 legte Manchester United dann 85 Millionen Euro Ablöse für den Dribbler auf den Tisch, der die Erwartungen im Old Trafford allerdings nicht erfüllen konnte.