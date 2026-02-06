Der Offensivspieler steht aktuell bei Aston Villa unter Vertrag – allerdings nur leihweise von Manchester United. Auch bei den Villans konnte der Engländer seine Kritiker bis dato nicht verstummen lassen. Zwar zählt er seit Jahresbeginn durchaus wieder zur erweiterten Stammformation der Überraschungsmannschaft der Premier League, seine Torbeteiligungen lassen jedcoh zu wünschen übrig. In 22 Pflichtspielen erzielte er einen einzigen Treffer. Insgesamt kommt er in der Liga erst auf 441 Einsatzminuten. Seine Zukunft auf der Insel gilt als offen.

Besonders brisant: Sanchos Vertrag in Manchester läuft im Sommer aus, womit er ablösefrei zu haben wäre. Laut Football Insider ist eine Rückkehr nach Dortmund "im Gespräch". Ex-Scout Mick Brown, einst in Diensten von eben Villa und United, befeuert die Spekulationen mit klaren Worten: "Wir haben Sancho zweimal mit Dortmund spielen sehen, daher denke ich, dass er bereit sein wird, dorthin zu wechseln, wenn er Villa und ManUnited verlässt."