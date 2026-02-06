Eine zweite Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund nimmt offenbar erneut Fahrt auf.
Er ist im Sommer ablösefrei: Ex-Star des BVB denkt wohl an spektakuläre Rückkehr zu Borussia Dortmund
Jadon Sancho ist angeblich "bereit" für erneute Rückkehr zum BVB
Der Offensivspieler steht aktuell bei Aston Villa unter Vertrag – allerdings nur leihweise von Manchester United. Auch bei den Villans konnte der Engländer seine Kritiker bis dato nicht verstummen lassen. Zwar zählt er seit Jahresbeginn durchaus wieder zur erweiterten Stammformation der Überraschungsmannschaft der Premier League, seine Torbeteiligungen lassen jedcoh zu wünschen übrig. In 22 Pflichtspielen erzielte er einen einzigen Treffer. Insgesamt kommt er in der Liga erst auf 441 Einsatzminuten. Seine Zukunft auf der Insel gilt als offen.
Besonders brisant: Sanchos Vertrag in Manchester läuft im Sommer aus, womit er ablösefrei zu haben wäre. Laut Football Insider ist eine Rückkehr nach Dortmund "im Gespräch". Ex-Scout Mick Brown, einst in Diensten von eben Villa und United, befeuert die Spekulationen mit klaren Worten: "Wir haben Sancho zweimal mit Dortmund spielen sehen, daher denke ich, dass er bereit sein wird, dorthin zu wechseln, wenn er Villa und ManUnited verlässt."
- Getty Images Sport
Ist Jadon Sanchos Gehalt für den BVB zu hoch?
In der Bundesliga genießt der 25-Jährige weiterhin einen guten Ruf. Seine starken Jahre zwischen 2017 und 2021, in denen er sich als einer der gefährlichsten Flügelspieler der Liga etablierte, und auch seine halbjährige Leih-Rückkehr zum BVB 2024 sind immer noch im Gedächtnis. Mehrere deutsche Klubs sollen ihn laut Brown "hoch ansehen".
Ein möglicher Stolperstein für den BVB bleibt jedoch Sanchos Gehalt. Schon bei früheren Annäherungen galt die finanzielle Dimension, die dieser in England erreicht hat, als Problem. Allerdings haben sich die Vorzeichen geändert: Ohne Ablösesumme könnte ein Deal realistischer sein als je zuvor.
Jadon Sancho zurück zum BVB? Seine Zahlen bei Aston Villa
- Spiele: 22
- Tore: 1
- Assists: 0