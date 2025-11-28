Handys sind verboten und die Mitgliedschaft kostet bis zu 15.000 Euro: Cristiano Ronaldo eröffnet Club in Madrid

Ronaldo spielt aktuell bei Al-Nassr, hat seinen Vertrag in Saudi-Arabien im Sommer bis 2027 verlängert. Durch seine sehr erfolgreiche Zeit bei Real Madrid zwischen 2009 und 2018, in der er auch seine Verlobte Georgina Rodriguez kennenlernte, hat der 40-Jährige weiterhin eine feste Verbindung zu Spaniens Hauptstadt.

Derzeit hat er mit dem Erreichen der 1000-Tore-Marke, dem ersten Meistertitel mit Al-Nassr und allen voran der WM im kommenden Sommer mit Portugal noch einige große Ziele als Fußballer vor sich. In einem Interview mit dem englischen Journalisten Piers Morgan betonte er aber kürzlich, dass das Karriereende "bald" anstehe: "Ich denke, ich werde vorbereitet sein. Es wird hart, natürlich. Wahrscheinlich werde ich weinen. Es wird sehr, sehr schwierig, aber ich bereite meine Zukunft schon vor, seit ich 25, 26 oder 27 bin. Ich glaube also, dass ich das meistern werde", so der Stürmerstar.

Schon seit längerem hat er sich neben dem Fußball mehrere weitere Standbeine aufgebaut, zählt unter anderem seine eigene Mode- oder Parfüm-Linie zu seinem Portfolio. Seit August 2024 betreibt CR7 zudem seinen persönlichen YouTube-Kanal, der auf Anhieb Rekorde knackte.

"Nichts wird mit dem Adrenalinstoß vergleichbar sein, den man bei einem Tor fühlt", gab Ronaldo zu, dass mit dem Ende seiner Laufbahn auch eine gewisse Leere einhergehen wird. Er betonte aber gleichzeitig: "Ich habe noch andere Leidenschaften. Ich werde mehr Zeit für mich haben, für meine Familie. Ich werde meine Kinder aufwachsen sehen. Ich will mehr Familienmensch und in dieser Hinsicht präsenter sein."