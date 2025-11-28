Cristiano Ronaldo wird offenbar noch in diesem Jahr einen eigenen Privatclub im Herzen der spanischen Hauptstadt Madrid eröffnen.
Handys sind verboten und die Mitgliedschaft kostet bis zu 15.000 Euro: Cristiano Ronaldo eröffnet Club in Madrid
Cristiano Ronaldos Club soll gesellschaftliches und geschäftliches Leben in Madrid neu definieren
Wie die spanische Online-Zeitung Libertad Digital berichtet, hat sich Ronaldos gemeinsam mit dem Geschäftsmann Manuel Campos Guallar geführte Firma Mabel Hospitality mit dem Unternehmer Inigo Onieva zusammengetan, um Ende 2025 den Vega Private Members Club zu eröffnen. Verortet sei der Club in der Calle de Lagasca im Madrider Nobelbezirk Salamanca im Zentrum der spanischen Hauptstadt. Dem Bericht zufolge werde Ronaldos neues Projekt das gesellschaftliche und geschäftliche Leben in Madrid neu definieren.
Rund 1.000 Quadratmeter Platz bietet der Club angeblich. Genutzt werden soll er tagsüber für Meetings, private Büros und Co-Working, zudem beinhalte er ein Podcast-Studio. Abends verwandelt sich der Club dann laut Libertad Digital in ein feines Ambiente mit speziellen Bar- und Dinner-Angeboten. Auch einen exklusiven Wein-Club soll es geben.
Handys sind im Club von Cristiano Ronaldo wohl verboten
Ein besonderes Detail: In Ronaldos neuem Club sollen Handys verboten sein. Auch Fotokameras dürfen wohl nicht mit hinein genommen werden.
Wer ein Teil des CR7-Clubs sein will, muss dafür jedenfalls tief in die Tasche greifen. Für günstigere Mitgliedschaften wird wohl neben einer Sofortzahlung von 2000 Euro ein jährlicher Beitrag in Höhe von 2400 Euro fällig. Für die sogenannte "Founder's Membership", die man nur auf Einladung erhalten kann, sind sogar einmalig 15.000 Euro zu zahlen. Dafür bekommt man lebenslangen Zugang zum Club und exklusive Angebote.
Cristiano Ronaldo hat vor baldigem Karriereende noch hohe Ziele
Ronaldo spielt aktuell bei Al-Nassr, hat seinen Vertrag in Saudi-Arabien im Sommer bis 2027 verlängert. Durch seine sehr erfolgreiche Zeit bei Real Madrid zwischen 2009 und 2018, in der er auch seine Verlobte Georgina Rodriguez kennenlernte, hat der 40-Jährige weiterhin eine feste Verbindung zu Spaniens Hauptstadt.
Derzeit hat er mit dem Erreichen der 1000-Tore-Marke, dem ersten Meistertitel mit Al-Nassr und allen voran der WM im kommenden Sommer mit Portugal noch einige große Ziele als Fußballer vor sich. In einem Interview mit dem englischen Journalisten Piers Morgan betonte er aber kürzlich, dass das Karriereende "bald" anstehe: "Ich denke, ich werde vorbereitet sein. Es wird hart, natürlich. Wahrscheinlich werde ich weinen. Es wird sehr, sehr schwierig, aber ich bereite meine Zukunft schon vor, seit ich 25, 26 oder 27 bin. Ich glaube also, dass ich das meistern werde", so der Stürmerstar.
Schon seit längerem hat er sich neben dem Fußball mehrere weitere Standbeine aufgebaut, zählt unter anderem seine eigene Mode- oder Parfüm-Linie zu seinem Portfolio. Seit August 2024 betreibt CR7 zudem seinen persönlichen YouTube-Kanal, der auf Anhieb Rekorde knackte.
"Nichts wird mit dem Adrenalinstoß vergleichbar sein, den man bei einem Tor fühlt", gab Ronaldo zu, dass mit dem Ende seiner Laufbahn auch eine gewisse Leere einhergehen wird. Er betonte aber gleichzeitig: "Ich habe noch andere Leidenschaften. Ich werde mehr Zeit für mich haben, für meine Familie. Ich werde meine Kinder aufwachsen sehen. Ich will mehr Familienmensch und in dieser Hinsicht präsenter sein."
Cristiano Ronaldo: Seine Tore für Vereine und Nationalmannschaft
- Sporting Lissabon: 5 Tore in 31 Spielen
- Al-Nassr: 104 Tore in 117 Spielen
- Juventus Turin: 101 Tore in 134 Spielen
- Portugal: 143 Tore in 226 Spielen
- Manchester United: 145 Tore in 346 Spielen
- Real Madrid: 450 Tore in 438 Spielen