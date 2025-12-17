Trotz einer herausragenden Vorsaison bei Spaniens Double-Sieger FC Barcelona hat es Raphinha nicht in die Weltauswahl der FIFA geschafft. Eine Entscheidung, die seine Frau mit Sarkasmus kommentiert.
"Haltet Ihr Raphinha für einen Basketballspieler???" - Frau des Barcelona-Stars nach Verkündung der FIFA-Weltauswahl bedient
Natalia Belloli ist seit 2021 mit dem brasilianischen Nationalspieler liiert und eine erfolgreiche Influencerin. Bei Instagram teilte die 25-Jährige in einer Story für ihre 1,4 Millionen Follower und Followerinnen einen Beitrag der FIFA, in der die Weltauswahl dieses Jahres aufgeführt ist. Darunter schrieb sie: "Haltet Ihr Raphinha für einen Basketballspieler???"
Die Weltauswahl wurde am Dienstagabend im Rahmen der The-Best-Gala verkündet, in welcher der Weltverband auch PSG-Star Ousmane Dembele zum neuen Weltfußballer kürte. In die Weltauswahl schafften es Raphinhas Barca-Kameraden Pedri und Lamine Yamal.
Diego Simeone über Raphinha: "Keine Ahnung, wie er nicht den Ballon d'Or nicht gewinnen konnte"
Raphinhas Nicht-Berücksichtigungen, beziehungsweise Platzierungen bei den diesjährigen Awards, sorgten zuletzt bereits für Kritik. So nannte Landsmann Neymar (33, FC Santos) Platz fünf des Angreifers beim Ballon d'Or "eine Unverschämtheit".
Nach der 1:3-Niederlage Atletico Madrids gegen Barca vor wenigen Wochen sagte Diego Simeone,der Coach der Rojiblancos, über Raphinha: "Er ist ein unglaublicher Spieler. Er kann überall spielen. Als Flügelspieler, als Mittelfeldspieler, als Stürmer oder sogar als Außenverteidiger. Er kann Tore schießen, Chancen vorbereiten, er presst und rennt. Ich habe keine Ahnung, wie er nicht den Ballon d'Or nicht gewinnen konnte. Ich würde mich immer für ihn entscheiden."
Raphinha selbst reagierte zunächst, in dem er bei Social Media nur die Leistungsdaten seiner vergangenen Saison postete. Später sagte er: "Ich hatte viel mehr verdient. Aber das sind individuelle Auszeichnungen und kollektiv haben wir den Gewinn der Champions League verpasst und das ist das große Ziel." Er könne "nur die Dinge auf dem Platz kontrollieren", ergänzte der 29-Jährige, der 2022 für 58 Millionen Euro Ablöse von Leeds nach Barcelona gekommen war.
Raphinhas Zahlen für den FC Barcelona in der Saison 2024/25:
- Spiele: 57
- Tore: 34
- Assists: 26
- Gelbe Karten: 7
- Titel: 3