Bayern Münchens Joshua Kimmich war bei der FIFA-Weltfußballerwahl als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft stimmberechtigt - für den frischgebackenen Weltfußballer Ousmane Dembele von Paris Saint-Germain hatte er allerdings keine Punkte übrig.
Keine Punkte für Ousmane Dembele! Bayern Münchens Joshua Kimmich wählte den Weltfußballer bei der FIFA-Abstimmung nicht in seine Top-3
Joshua Kimmich sieht Vitinha als Weltfußballer
Kapitäne und Trainer der Männer-Nationalmannschaften sowie ausgewählte Journalisten und Fans durften bei der FIFA-Weltfußballerwahl aus den elf Nominierten jeweils eine Top-3 bilden. Platz 1 erhielt dabei fünf Punkte, Platz 2 deren drei und Platz 3 noch einen Punkt. Kimmich überging PSG-Star Dembele dabei, wie die von der FIFA veröffentlichten Stimmabgaben zeigen.
Stattdessen sah der DFB-Captain Dembeles Vereinskollegen Vitinha als besten Spieler der Welt und gab dem portugiesischen Mittelfeldstrategen seine fünf Punkte. Auf seinen zweiten Rang setzte Kimmich Harry Kane, seinen Mitspieler bei den Bayern. Einen Punkt von Kimmich bekam dann noch Pedri vom FC Barcelona.
- Getty Images
Julian Nagelsmann packt Ousmane Dembele zumindest auf Platz 2
Die meisten anderen Stimmberechtigten sahen jedoch Dembele vorne, der sich im September auch schon den Ballon d'Or geschnappt hatte. Der französische Offensivspieler gewann die Wahl schließlich vor seinem Landsmann Kylian Mbappe (Real Madrid) und Barcelonas Superstar Lamine Yamal.
Bundestrainer Julian Nagelsmann verteilte derweil immerhin drei Punkte an Dembele, packte ihn in seinem persönlichen Ranking auf Platz zwei. Wie Kimmich sah auch Nagelsmann Vitinha ganz vorne, auf Drei bekam von ihm Kane noch einen Punkt.
Den englischen Torjäger vom FCB setzte dessen Nationaltrainer Thomas Tuchel wenig überraschend auf Platz eins, während sich Kane als Kapitän der Three Lions nicht selbst wählen durfte und Dembele seine Höchstpunktzahl gab.
Bayern Münchens Alphonso Davies setzt Harry Kane nach ganz oben
Anders als Kimmich setzte Bayerns Alphonso Davies, als Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft stimmberechtigt, Kane in seiner Top-3 auf die Eins.
Auch interessant: Marokkos Kapitän Achraf Hakimi entschied sich für seinen Ex-PSG-Kameraden Mbappe auf Eins und führte Dembele nur auf Platz zwei. Bei Robert Lewandowski, Nationalmannschaftskapitän von Polen, bildeten wenig überraschend drei Barca-Mitspieler die Top-3: Der ehemalige Bundesliga-Torjäger gab Yamal fünf Punkte, gefolgt von Raphinha und Pedri.
- Getty Images
FIFA-Weltfußballerwahl: So stimmten Joshua Kimmich und Julian Nagelsmann ab
Joshua Kimmich:
- Platz 1 (5 Punkte): Vitinha
- Platz 2 (3 Punkte): Harry Kane
- Platz 3 (1 Punkt): Pedri
Julian Nagelsmann:
- Platz 1 (5 Punkte): Vitinha
- Platz 2 (3 Punkte): Ousmane Dembele
- Platz 3 (1 Punkt): Harry Kane