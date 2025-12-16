Keine Punkte für Ousmane Dembele! Bayern Münchens Joshua Kimmich wählte den Weltfußballer bei der FIFA-Abstimmung nicht in seine Top-3

Kapitäne und Trainer der Männer-Nationalmannschaften sowie ausgewählte Journalisten und Fans durften bei der FIFA-Weltfußballerwahl aus den elf Nominierten jeweils eine Top-3 bilden. Platz 1 erhielt dabei fünf Punkte, Platz 2 deren drei und Platz 3 noch einen Punkt. Kimmich überging PSG-Star Dembele dabei, wie die von der FIFA veröffentlichten Stimmabgaben zeigen.

Stattdessen sah der DFB-Captain Dembeles Vereinskollegen Vitinha als besten Spieler der Welt und gab dem portugiesischen Mittelfeldstrategen seine fünf Punkte. Auf seinen zweiten Rang setzte Kimmich Harry Kane, seinen Mitspieler bei den Bayern. Einen Punkt von Kimmich bekam dann noch Pedri vom FC Barcelona.