Star des FC Barcelona macht Atletico-Trainer Diego Simeone sprachlos: "Keine Ahnung, wie er den Ballon d’Or nicht gewinnen konnte"

"Er ist ein unglaublicher Spieler. Er kann überall spielen. Als Flügelspieler, als Mittelfeldspieler, als Stürmer oder sogar als Außenverteidiger. Er kann Tore schießen, Chancen vorbereiten, er presst und rennt. Ich habe keine Ahnung, wie er nicht den Ballon d'Or nicht gewinnen konnte. Ich würde mich immer für ihn entscheiden", lobte der Argentinier den Brasilianer.

Bei der zurückliegenden Ballon-d'Or-Wahl Ende September hatte sich Ousmane Dembele von Paris Saint-Germain deutlich gegenüber Lamine Yamal (FC Barcelona) und Vitinha (Paris Saint-Germain) durchgesetzt. Raphinha hingegen landete nur auf dem fünften Platz.

Der 28-Jährige hatte eine starke letzte Saison gespielt, in der er mit 13 Toren und neun Vorlagen nicht nur bester Scorer der Champions League wurde, sondern auch insgesamt mit wettbewerbsübergreifend 34 Treffern und 26 Assists in 57 Pflichtspielen zu überzeugen wusste.