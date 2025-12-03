Diego Simeone hat nach der 1:3-Niederlage seines Teams Atletico Madrid gegen den FC Barcelona in den höchsten Tönen von Offensivstar Raphinha geschwärmt.
Star des FC Barcelona macht Atletico-Trainer Diego Simeone sprachlos: "Keine Ahnung, wie er den Ballon d’Or nicht gewinnen konnte"
Simeone über Raphinha: "Unglaublicher Spieler"
"Er ist ein unglaublicher Spieler. Er kann überall spielen. Als Flügelspieler, als Mittelfeldspieler, als Stürmer oder sogar als Außenverteidiger. Er kann Tore schießen, Chancen vorbereiten, er presst und rennt. Ich habe keine Ahnung, wie er nicht den Ballon d'Or nicht gewinnen konnte. Ich würde mich immer für ihn entscheiden", lobte der Argentinier den Brasilianer.
Bei der zurückliegenden Ballon-d'Or-Wahl Ende September hatte sich Ousmane Dembele von Paris Saint-Germain deutlich gegenüber Lamine Yamal (FC Barcelona) und Vitinha (Paris Saint-Germain) durchgesetzt. Raphinha hingegen landete nur auf dem fünften Platz.
Der 28-Jährige hatte eine starke letzte Saison gespielt, in der er mit 13 Toren und neun Vorlagen nicht nur bester Scorer der Champions League wurde, sondern auch insgesamt mit wettbewerbsübergreifend 34 Treffern und 26 Assists in 57 Pflichtspielen zu überzeugen wusste.
Barca behauptet mit Sieg Tabellenführung in LaLiga
In der laufenden Spielzeit bremste ihn eine Oberschenkelverletzung längere Zeit aus, weshalb er unter Trainer Hansi Flick erst elfmal zum Einsatz kam. Dabei konnte er vier Tore selber beisteuern, drei weitere Treffer bereitete er vor.
Auch beim 3:1 gegen Atletico trug er sich in die Scorerliste ein. Nachdem die Madrilenen früh durch Alex Baena (19.) in Führung gegangen waren, drehten Raphinha (26.), Dani Olmo (65.) und Ferran Torres (90.+6.) die Partie zu Gunsten der Katalanen.
In der Tabelle thront Barca damit wieder an der Spitze, Verfolger Real Madrid kann mit einem Sieg heute Abend gegen Athletic Bilbao jedoch wieder auf einen Zähler heranrücken. Atletico hingegen kassierte nach wettbewerbsübergreifend sieben Siegen in Folge wieder eine Niederlage.
Ballon d'Or 2025: Die Top 10
- Platz 1: Ousmane Dembele (PSG)
- Platz 2: Lamine Yamal (Barcelona)
- Platz 3: Vitinha (PSG)
- Platz 4: Mohamed Salah (Liverpool)
- Platz 5: Raphinha (Barcelona)
- Platz 6: Achraf Hakimi (PSG)
- Platz 7: Kylian Mbappe (Real Madrid)
- Platz 8: Cole Palmer (Chelsea)
- Platz 9: Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Platz 10: Nuno Mendes (PSG)