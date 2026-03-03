"Hätte ihm den Kiefer brechen können": Real Madrids Antonio Rüdiger sorgt mit Tätlichkeit für Wirbel - und kommt ungestraft davon

Ex-Schiedsrichter Alfonso Perrez Burrull gab sich bei Radio Marca noch zurückhaltend: "Das ist eine Aktion, die vom VAR hätte überprüft werden muss, denn meiner Ansicht nach hätte der Real-Madrid-Verteidiger vom Platz gestellt werden müssen", sagte er.

Journalist Dani Carrido bei Cadena SER wurde da deutlicher: "Rüdiger hätte ihm an Ort und Stelle den Kiefer brechen können", meinte er. Und Juanma Castano von Cadena COPE bezeichnete die Aktion als "eines der brutalsten Fouls, die wir je gesehen haben".

Nur die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo plädierte für eine milde Strafe für den Real-Abwehrspieler: "Der Deutsche kam mit einer Aktion davon, die eine Gelbe Karte verdient hatte."