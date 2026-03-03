Real Madrids Antonio Rüdiger hat im Liga-Spiel gegen Getafe (0:1) am Montagabend mit einer Szene für Aufsehen gesorgt. Der deutsche Verteidiger traf den am Boden liegenden Gäste-Spieler Diego Rico mit dem Knie im Gesicht, sah für diese Aktion aber keine Karte. Auch der VAR schaltete sich nicht ein, um das Ganze auf eine mögliche Tätlichkeit oder ein grobes Foulspiel zu überprüfen. Die Aktion wurde in den spanischen Medien danach ausgiebig besprochen.
"Hätte ihm den Kiefer brechen können": Real Madrids Antonio Rüdiger sorgt mit Tätlichkeit für Wirbel - und kommt ungestraft davon
- IMAGO / PsnewZ
Antonio Rüdiger trifft Gegenspieler mit dem Knie im Gesicht
In der 27. Minute warf sich Rüdiger über den bereits am Boden liegenden Rico und erwischte den Getafe-Außenverteidiger dabei voll mit dem Knie im Gesicht. Rico schrie lauf auf, doch das Spiel ging weiter, bis der Ball ins Seiten-Aus rollte. Danach sah Schiedsrichter Alejandro Muniz Ruiz keinen Anlass, Rüdiger für die Szene zu bestrafen, was in den spanischen Medien für Unverständnis sorgte.
- Getty
Antonio Rüdiger leistet sich "eines der brutalsten Fouls"
Ex-Schiedsrichter Alfonso Perrez Burrull gab sich bei Radio Marca noch zurückhaltend: "Das ist eine Aktion, die vom VAR hätte überprüft werden muss, denn meiner Ansicht nach hätte der Real-Madrid-Verteidiger vom Platz gestellt werden müssen", sagte er.
Journalist Dani Carrido bei Cadena SER wurde da deutlicher: "Rüdiger hätte ihm an Ort und Stelle den Kiefer brechen können", meinte er. Und Juanma Castano von Cadena COPE bezeichnete die Aktion als "eines der brutalsten Fouls, die wir je gesehen haben".
Nur die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo plädierte für eine milde Strafe für den Real-Abwehrspieler: "Der Deutsche kam mit einer Aktion davon, die eine Gelbe Karte verdient hatte."
- AFP
Antonio Rüdiger wird für Ausraster sechs Spiele gesperrt
Rüdiger hatte schon im April 2025 Negativ-Schlagzeilen gemacht, als er während des Finales der Copa del Rey gegen den FC Barcelona eine Tape-Rolle in Richtung des Schiedsrichters warf und den Unparteiischen beleidigte. Er wurde vom spanischen Verband mit einer Sperre von sechs Spielen belegt.
Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann beschäftigte sich damals mit der Aktion und befand: "Das Limit ist erreicht. Mehr sollte er sich nicht erlauben, sonst hat es größere Konsequenzen."
Antonio Rüdiger in der Saison 25/26 für Real Madrid:
- Spiele: 13
- Spielminuten: 1094
- Tore: 0
- Assists: 0