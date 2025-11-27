Nationalspieler Antonio Rüdiger hat auf dem Youtube-Channel von Florian Malburg in den höchsten Tönen von seinem ehemaligen Teamkollegen N'Golo Kante geschwärmt und zudem verraten, wie der Franzose privat so tickt und wo er auf keinen Fall hingehen würde.
"Kannst du nicht in die Disco zerren!" Antonio Rüdiger schwärmt von ehemaligem Teamkollegen beim FC Chelsea
- Getty Images Sport
Rüdiger und Kante feiern bei Chelsea große Erfolge
Zwischen 2017 und 2022 schnürten Rüdiger und Kante gemeinsam die Fußballschuhe für den FC Chelsea und feierten zahlreiche Erfolge wie den Gewinn der UEFA Champions League 2021 unter Thomas Tuchel, oder auch den Triumph in FA-Cup, FIFA-Klub-WM, UEFA-Supercup oder Europa League.
"Er war DER Mann. Was er in den beiden Halbfinalspielen gegen Real Madrid geleistet hat - und auch im Finale: wow", wies Rüdiger auf die sportliche Bedeutung des kleinen Mittelfeldarbeiters in der Königsklasse hin, der im Endspiel beim 1:0 gegen Manchester City trotz des Treffers von Kai Havertz zum offiziellen Man of the Match gewählt wurde.
- AFP
Rüdiger schwärmt von Kante: "Menschlich einzigartig!"
Dass seine fußballerische Klasse - er schaffte es immerhin auf Platz 6. der Liste der 25 besten Chelsea-Spieler des 21. Jahrhunderts - und vor allem seine Lauf- und Einsatzbereitschaft über jeden Zweifel erhaben sind, betonte auch Rüdiger, "aber menschlich. Er ist einzigartig." Allen voran seine Bescheidenheit kam bei Rüdiger und den anderen Mannschaftskameraden gut an.
"Er ist immer mit einem Mini gekommen", scherzte Rüdiger und schob direkt hinterher: "Wie jemand am Ende des Tages sein Geld ausgibt, ist nicht meine Sache - wenn du leben willst, leb! Aber er war ein anderes Level von 'humble.'" (dt.: bescheiden)
N'Golo Kante wieder für Frankreich berufen
Und obwohl Kante auf dem Rasen keine Kompromisse macht und sich energisch in jeden Zweikampf wirft, gilt er in der öffentlichen Wahrnehmung gemeinhin als eher schüchtern und zurückhaltend, was Rüdiger indirekt bestätigte: "Man kann mit ihm reden, aber er ist niemand, den du in die Disco zerren kannst."
Zuletzt war Kante nach rund einem Jahr auch wieder für die französische Nationalmannschaft berufen worden, kam beim 4:0 im vorletzten Spiel der WM-Qualifikation gegen die Ukraine über 90 Minuten zum Einsatz und steuerte sogar die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 von Bayern-Star Michael Olise bei.
Für Rüdiger eine logische Berufung des mittlerweile 34-Jährigen, der seit 2023 in der Saudi-Pro-League für Al Ittihad spielt, denn "nur weil jemand nach Saudi-Arabien wechselt, heißt es ja nicht, dass er schlechter wird."
N'Golo Kante: Seine Karrierestationen
- 2010-2013: Boulogne
- 2013-2015: SM Caen
- 2015-2016: Leicester City
- 2016-2023: FC Chelsea
- seit 2023: Al Ittihad