"Kannst du nicht in die Disco zerren!" Antonio Rüdiger schwärmt von ehemaligem Teamkollegen beim FC Chelsea

Und obwohl Kante auf dem Rasen keine Kompromisse macht und sich energisch in jeden Zweikampf wirft, gilt er in der öffentlichen Wahrnehmung gemeinhin als eher schüchtern und zurückhaltend, was Rüdiger indirekt bestätigte: "Man kann mit ihm reden, aber er ist niemand, den du in die Disco zerren kannst."

Zuletzt war Kante nach rund einem Jahr auch wieder für die französische Nationalmannschaft berufen worden, kam beim 4:0 im vorletzten Spiel der WM-Qualifikation gegen die Ukraine über 90 Minuten zum Einsatz und steuerte sogar die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 von Bayern-Star Michael Olise bei.

Für Rüdiger eine logische Berufung des mittlerweile 34-Jährigen, der seit 2023 in der Saudi-Pro-League für Al Ittihad spielt, denn "nur weil jemand nach Saudi-Arabien wechselt, heißt es ja nicht, dass er schlechter wird."