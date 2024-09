Haben früher nur die Meister in der Champions League gespielt?

In der Champions League spielen momentan nicht nur nationale Meister um den Titel. War das früher anders?

In der "neuen" Champions League spielen in der Saison 2024/25 36 Mannschaften aus 16 Ländern um den Titel. Daraus wird klar, dass anders als es der Name Champions (dt.: Meister) suggeriert, nicht nur Meister der Vorsaison aus den einzelnen europäischen Ligen teilnehmen.

Die Anzahl der Teilnehmer pro Land in der Ligaphase richtet sich vielmehr nach der Platzierung in der UEFA-Fünfjahres-Wertung und den Ergebnissen aus den vorgeschalteten Qualifikationsrunden.

Spielten früher nur Meister in der Champions League? Das verrät euch GOAL.