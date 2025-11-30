Frankreichs Meister PSG kassiert nach der 5:3-Gala unter der Woche gegen Tottenham Hotspur in der Champions League im Spitzenspiel der Ligue 1 gegen die AS Monaco eine überraschende Niederlage. Anschließend ist das dominierende Thema allerdings nicht die Pleite, sondern ein Horrorfoul an Paris Saint-Germains Keeper Lucas Chevalier.
"Habe Glück, dass ich weiter Fußballspielen kann": Horrorfoul an PSG-Star erhitzt die Gemüter
Die Szene, die unter anderem Paris-Trainer Luis Enrique anschließend schäumen ließ, ereignete sich in der zwölften Minute. Monacos senegalesischer Nationalspieler Lamine Camara ging im Strafraum gegen Chevalier mit einer eingesprungenen Grätsche zur Sache und erwischte den Schlussmann voll mit den Stollen am rechten Knöchel.
Chevalier ging schreiend zu Boden und blieb dort zunächst liegen. Schiedsrichter Clement Turpin zeigte dem Übeltäter anschließend zur Verwunderung der Gäste nur die Gelbe Karte. Der VAR griff nicht ein, so blieb es bei der Verwarnung. Viele Fans kommentierten das in den sozialen Medien fassungslos.
Ein bedienter Enrique hielt sich später bei beIN Sports sichtbar zurück und sagte über seinen Torwart: "Er hatte heute sehr viel Glück. Ich denke ... Ich werde nichts weiter dazu sagen, weil das nicht meine Aufgabe ist." Das Foul und die Strafe seien allerdings "unglaublich", so der Spanier.
Lucas Chevalier: "Meine Karriere hätte eine andere Wendung nehmen können"
Chevalier musste nach dem Foul länger behandelt werden, konnte später aber weiterspielen. Er schilderte: "Ich glaube, jeder hat gesehen, was da passiert ist. Meine Karriere hätte heute eine andere Wendung nehmen können. Ich hatte großes Glück." Solche Aktionen gelte es "zu vermeiden".
Der 24-Jährige, der vor dieser Saison für 40 Millionen Euro Ablöse vom Ligarivalen OSC Lille an die Seine gewechselt war, meinte: "Heute weiß ich einfach, dass ich großes Glück habe, dass ich weiterhin jede Woche Fußball spielen kann."
Chevalier stand gegen starke Monegassen auch nach Camaras Foulspiel mehrfach im Blickpunkt und musste einige Chancen vereiteln. In der 68. Minute war er allerdings machtlos, als der ehemalige Liverpooler Takumi Minamino per Schlenzer den Siegtreffer für die Gastgeber im Stade Louis II markierte.
Monaco brachte den Sieg über die Zeit, auch der Platzverweis gegen Verteidiger Thilo Kehrer wegen einer Notbremse zehn Minuten vor Schluss änderte daran nichts.
So stand am Ende die erste Ligue-1-Niederlage für PSG seit September. Weil Verfolger Olympique Marseille aber gegen Toulouse patzte (2:2), bleibt der Titelverteidiger zunächst Spitzenreiter. Allerdings kann der Tabellendritte Lens mit einem Dreier gegen Angers am Sonntag vorbeiziehen.
Lucas Chevaliers Leistungsdaten seit dem Transfer zu PSG
- Einsätze: 20
- Einsatzminuten: 1.800
- Gegentore: 22
- Zu-Null-Spiele: 8