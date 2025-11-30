"Habe Glück, dass ich weiter Fußballspielen kann": Horrorfoul an PSG-Star erhitzt die Gemüter

Die Szene, die unter anderem Paris-Trainer Luis Enrique anschließend schäumen ließ, ereignete sich in der zwölften Minute. Monacos senegalesischer Nationalspieler Lamine Camara ging im Strafraum gegen Chevalier mit einer eingesprungenen Grätsche zur Sache und erwischte den Schlussmann voll mit den Stollen am rechten Knöchel.

Chevalier ging schreiend zu Boden und blieb dort zunächst liegen. Schiedsrichter Clement Turpin zeigte dem Übeltäter anschließend zur Verwunderung der Gäste nur die Gelbe Karte. Der VAR griff nicht ein, so blieb es bei der Verwarnung. Viele Fans kommentierten das in den sozialen Medien fassungslos.

Ein bedienter Enrique hielt sich später bei beIN Sports sichtbar zurück und sagte über seinen Torwart: "Er hatte heute sehr viel Glück. Ich denke ... Ich werde nichts weiter dazu sagen, weil das nicht meine Aufgabe ist." Das Foul und die Strafe seien allerdings "unglaublich", so der Spanier.