"Wow, was für ein Spieler": Tottenham-Trainer Thomas Frank sieht nächsten PSG-Star als Ballon-d'Or-Anwärter

"Vitinha war sensationell, außergewöhnlich wie immer", schwärmte Trainer Luis Enrique nach dem 5:3 (1:1) gegen Tottenham Hotspur. In seinem 171. Pflichtspiel für PSG gelang dem nicht gerade als Torjäger bekannten Portugiesen sein erster Dreierpack, selbst doppelt hatte der Mittelfeldmotor in seiner gesamten Vereins-Karriere noch nie getroffen.

Die beiden Ausgleichstreffer zum 1:1 (45.) sowie zum 2:2 (53.) gelangen dem 25-Jährigen aus dem Spiel heraus, ehe er einen Elfmeter zum Endstand von 5:3 (76.) versenkte. "Einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Er zeigt uns, wie wichtig er ist", lobte Kapitän Marquinhos: "Mittlerweile ist er es, der unser Spiel kontrolliert, unser Meister im Mittelfeld, der das Tempo vorgibt, von einer Seite zur anderen."