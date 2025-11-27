TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-TOTTENHAMAFP

"Wow, was für ein Spieler": Tottenham-Trainer Thomas Frank sieht nächsten PSG-Star als Ballon-d'Or-Anwärter

Paris Saint-Germain liefert sich ein spektakuläres Duell mit den Spurs. Anschließend ist Vitinha in aller Munde.

Nach dem Torspektakel von PSG konnte sich der unerwartete Dreierpacker vor Lob kaum retten.

  • "Vitinha war sensationell, außergewöhnlich wie immer", schwärmte Trainer Luis Enrique nach dem 5:3 (1:1) gegen Tottenham Hotspur. In seinem 171. Pflichtspiel für PSG gelang dem nicht gerade als Torjäger bekannten Portugiesen sein erster Dreierpack, selbst doppelt hatte der Mittelfeldmotor in seiner gesamten Vereins-Karriere noch nie getroffen.

    Die beiden Ausgleichstreffer zum 1:1 (45.) sowie zum 2:2 (53.) gelangen dem 25-Jährigen aus dem Spiel heraus, ehe er einen Elfmeter zum Endstand von 5:3 (76.) versenkte. "Einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Er zeigt uns, wie wichtig er ist", lobte Kapitän Marquinhos: "Mittlerweile ist er es, der unser Spiel kontrolliert, unser Meister im Mittelfeld, der das Tempo vorgibt, von einer Seite zur anderen."

    Vitinha: "Das Beste kommt noch"

    Vitinha sei "unglaublich, man kann sich immer auf ihn verlassen, sein Niveau ist beeindruckend", ergänzte Verteidiger Willian Pacho.

    Selbst der Gegner konnte nur staunen. "Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt, mit einem Ballon d'Or-Gewinner (Ousmane Dembele, d. Red) und vielleicht dem nächsten. Vitinha, wow, was für ein Spieler", so Spurs-Trainer Thomas Frank. Und Vitinha kündigte selbstbewusst an: "Das Beste kommt noch."

