Grund für monatelanges Fehlen enthüllt! Ein Verkaufskandidat des FC Bayern München leidet angeblich unter "seltener Krankheit"

Demnach leide der Rechtsverteidiger unter einer seltenen und langfristigen Magen-Darm-Erkrankung, woraufhin der Franzose auch an Gewicht verloren habe. Fraglich ist weiterhin, warum sich der deutsche Rekordmeister dahingehend noch nicht öffentlich geäußert hat.

Vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln erklärte Kompany lediglich: "Er hat ein bisschen Pech gehabt. Er war eigentlich in einer guten Phase, ist aber zum falschen Zeitpunkt krank geworden." Laut Sportdirektor Christoph Freund sei es "bitter, dass er jetzt schon so lange krank ist und noch immer nicht ganz fit ist. Wir hätten ihn auch gebraucht in dieser Phase. Das Wichtigste ist, dass er wieder gesund wird und zur Verfügung steht. Aber natürlich gibt es einen hohen Konkurrenzkampf auf dieser Position."

Boey hatte einen durchaus vielversprechenden Saisonstart hingelegt und war innerhalb der ersten neun Bundesligaspielen neunmal zum Einsatz gekommen. Anschließend baute seine Einsatzzeit rapide ab. Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, dass Kompany mit dessen Einstellung unzufrieden sei. Die Situation habe sich zugespitzt, weil sich Boey vor einer geplanten Einwechselung zu viel Zeit beim Umziehen gelassen habe, woraufhin der Belgier von einer Hereinnahme absah.