Seit November stand Sacha Boey nicht mehr für den FC Bayern München auf dem Platz, seit Dezember stand er nicht mehr im Kader von Trainer Vincent Kompany. In einem Bericht der tz wurde nun über den Grund des langen Ausfalls aufgeklärt.
Grund für monatelanges Fehlen enthüllt! Ein Verkaufskandidat des FC Bayern München leidet angeblich unter "seltener Krankheit"
FC Bayern hält sich bei Sacha Boey bedeckt
Demnach leide der Rechtsverteidiger unter einer seltenen und langfristigen Magen-Darm-Erkrankung, woraufhin der Franzose auch an Gewicht verloren habe. Fraglich ist weiterhin, warum sich der deutsche Rekordmeister dahingehend noch nicht öffentlich geäußert hat.
Vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln erklärte Kompany lediglich: "Er hat ein bisschen Pech gehabt. Er war eigentlich in einer guten Phase, ist aber zum falschen Zeitpunkt krank geworden." Laut Sportdirektor Christoph Freund sei es "bitter, dass er jetzt schon so lange krank ist und noch immer nicht ganz fit ist. Wir hätten ihn auch gebraucht in dieser Phase. Das Wichtigste ist, dass er wieder gesund wird und zur Verfügung steht. Aber natürlich gibt es einen hohen Konkurrenzkampf auf dieser Position."
Boey hatte einen durchaus vielversprechenden Saisonstart hingelegt und war innerhalb der ersten neun Bundesligaspielen neunmal zum Einsatz gekommen. Anschließend baute seine Einsatzzeit rapide ab. Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, dass Kompany mit dessen Einstellung unzufrieden sei. Die Situation habe sich zugespitzt, weil sich Boey vor einer geplanten Einwechselung zu viel Zeit beim Umziehen gelassen habe, woraufhin der Belgier von einer Hereinnahme absah.
- AFP
Wird Boey noch zum namhaftesten Winter-Transfer des FCB?
Zudem wird über einen möglichen Winter-Abgang von Boey spekuliert. Angeblich soll Crystal Palace an einem Transfer interessiert sein, im Gespräch ist eine niedrige zweistellige Millionensumme als Ablöse. Aufgrund der nun enthüllten Erkrankung scheint ein Deal jedoch fraglich zu sein.
"Wenn ein Spieler den Wunsch hat zu wechseln, muss man darüber sprechen. Es gibt Spieler, bei denen wir sagen: keine Chance. Und es gibt andere, bei denen wir gesprächsbereit wären", sagte Sportvorstand Max Eberl zu den Spekulationen vor dem Bundesliga-Restart gegen den VfL Wolfsburg. Eberl nannte zwar keine Namen, war aber nach Boey gefragt worden. Nach den Comebacks von Alphonso Davies und Hiroki Ito sind die Münchner auf den defensiven Außenbahnen auch ohne Boey gut besetzt.
Sacha Boey: Seine Statistiken beim FC Bayern
- Spiele: 37
- Tore: 1
- Assists: 5
- Gelbe Karten: 3
- Einsatzminuten: 1.655