Schon länger nicht im Kader: FC Bayern München will in Ungnade gefallenen Spieler wohl unbedingt loswerden

Als möglicher Abnehmer wird seit geraumer Zeit Crystal Palace gehandelt. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass der Premier-League-Klub um Trainer Oliver Glasner eine zweistellige Millionensumme für den Rechtsverteidiger auf den Tisch legt. Zuletzt stand eine mögliche Ablöse von 15 Millionen Euro im Raum.

Zudem wird Boey immer wieder mit einer Rückkehr zu Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht. Den türkischen Topklub hatte er 2024 für 30 Millionen Euro Richtung München verlassen.

Klar ist: Sollte den Bayern bis Ende der Wechselperiode aber kein konkretes Angebot vorliegen, dürfte sich die Kompromissbereitschaft auch wieder schnell ändern - und auch ein Leih-Modell wieder eine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten darstellen. Ein Verbleib über den Winter hinaus wird derweil immer unwahrscheinlicher.