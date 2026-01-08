Beim FC Bayern München könnte sich im Winter noch etwas auf der Abgangsseite tun. Im Fokus steht Sacha Boey. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll der Franzose unbedingt von der Gehaltsliste verschwinden. Daher sei auch ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufpflicht kein Thema für den deutschen Rekordmeister, wie Sky noch unlängst gemeldet hatte.
Schon länger nicht im Kader: FC Bayern München will in Ungnade gefallenen Spieler wohl unbedingt loswerden
Sacha Boey hat offenbar zwei Interessenten
Als möglicher Abnehmer wird seit geraumer Zeit Crystal Palace gehandelt. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass der Premier-League-Klub um Trainer Oliver Glasner eine zweistellige Millionensumme für den Rechtsverteidiger auf den Tisch legt. Zuletzt stand eine mögliche Ablöse von 15 Millionen Euro im Raum.
Zudem wird Boey immer wieder mit einer Rückkehr zu Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht. Den türkischen Topklub hatte er 2024 für 30 Millionen Euro Richtung München verlassen.
Klar ist: Sollte den Bayern bis Ende der Wechselperiode aber kein konkretes Angebot vorliegen, dürfte sich die Kompromissbereitschaft auch wieder schnell ändern - und auch ein Leih-Modell wieder eine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten darstellen. Ein Verbleib über den Winter hinaus wird derweil immer unwahrscheinlicher.
- AFP
Max Eberl deutete schon Abschied von Sacha Boey an
Sportvorstand Max Eberl deutete am Rande des Testspiels gegen RB Salzburg unter der Woche an, dass Boeys Tage an der Isar gezählt sein dürften. "Wenn Hiroki (Ito: Anm. d. Red) und Phonzie (Alphonso Davies) wieder da sind, dann haben wir Außenverteidiger en masse und von sehr hoher Qualität. Und dann kann es für den einen oder anderen Spieler echt schwer werden. Dann macht es auch Sinn, wenn man sich Gedanken macht, vielleicht sich zu verändern", sagte er.
Boey spielt nach einem vielversprechenden Saisonstart mit neun Einsätzen in den ersten neun Bundesligaspielen überhaupt keine Rolle mehr bei Trainer Vincent Kompany. Zuletzt stand er Anfang November auf dem Platz, woraufhin er dreimal über 90 Minuten auf der Bank schmorte und zuletzt sogar nicht einmal mehr dort Platz nahm. Laut offiziellen Vereinsangaben fehlt der 25-Jährige krankheitsbedingt.
Vincent Kompany offenbar sauer auf Sacha Boey
Der Grund für sein Fehlen ist laut der Münchner Abendzeitung aber mit Kompanys Unzufriedenheit über dessen Einstellung begründet. In dem Bericht von Ende Dezember hieß es, die Situation habe sich zugespitzt, weil sich Boey vor einer geplanten Einwechselung zu viel Zeit beim Umziehen gelassen habe. Der Belgier sah in Folge dessen von einer Hereinnahme Boeys ab.
Boey besitzt noch einen Vertrag bis 2028 in München. Dass er diesen erfüllt, scheint aber ausgeschlossen zu sein.
Sacha Boey: Leistungsdaten beim FC Bayern München
- Einsätze: 37
- Tore: 1
- Vorlagen: 5
- Spielminuten: 1655