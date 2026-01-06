Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat ein Update zum Vertragspoker mit Innenverteidiger Nico Schlotterbeck gegeben.
"Wir sitzen nicht jeden Tag zusammen": BVB-Boss Sebastian Kehl gibt Update zum Vertragspoker mit Nico Schlotterbeck
BVB-Boss Sebastian Kehl: "Wir versuchen zu überzeugen"
"Ich glaube, sich in jedem Gespräch neue Argumente auszudenken, wird wohl wirklich schwierig sein. Natürlich versuchen wir zu überzeugen – mit all der Power, die dieser Klub hat, ich glaube auch, mit der Wertschätzung, die der Junge spürt, mit den Zielen, die wir gemeinsam erreichen wollen", meinte Kehl im Trainingslager der Schwarz-Gelben an der Costa del Sol.
Die Topklubs sind hinter Nico Schlotterbeck her
Man wolle dem Nationalspieler "eine Perspektive aufzeigen, die für ihn auch Sinn macht. Wir sitzen auch nicht jeden Tag zusammen. Solche Themen müssen ein bisschen reifen", so Kehl. Dortmund will den noch bis 2027 laufenden Vertrag mit Schlotterbeck unbedingt verlängern, der Spieler zögert allerdings nach wie vor mit einer Unterschrift. Zahlreiche europäische Topklubs sollen Interesse zeigen.
Kehl über Schlotterbeck: "Es gibt noch keine Entscheidung"
"Er hat sich jetzt über die Pause auch natürlich Gedanken darüber gemacht und wir haben davor gesprochen. Wir werden auch weiter sprechen. Aber ansonsten gibt es ehrlich gesagt im Moment noch keinen neuen Stand. Dass wir weiter wollen, ist klar. Aber es gibt noch keine Entscheidung", führte Kehl aus.