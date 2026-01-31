Große Enttäuschung beim FC Barcelona: Hansi Flick betrauert Abgang von Top-Talent

Der 18-jährige Dro Fernandez war Anfang der Woche offiziell als Spieler von Paris Saint-Germain vorgestellt worden, nachdem diverse spanische Medien schon länger von einem unbedingten Wechselwunsch des Mittelfeld-Talents berichtet hatten. PSG zog demnach die Ausstiegsklausel von etwas mehr als sechs Millionen Euro. Die Katalanen wiederum hatten bis zuletzt versucht, das eigentlich noch bis 2027 datierte Arbeitspapier zu verlängern.

Informationen des renommierten englischen Journalisten Ben Jacobs zufolge hatten auch Borussia Dortmund sowie der FC Chelsea und Manchester City Interesse am Offensivspieler bekundet.

Ebenfalls enttäuscht über den Abgang von Dro Fernandez hatte sich Barcas Präsident Joan Laporta gezeigt. Dieser sprach von einer "unangenehmen Situation", da man im Klub ursprünglich von einem Verbleib ausgegangen war. "Überraschenderweise hat sein Berater uns mitgeteilt, dass wir nicht vollziehen können, worauf wir uns geeinigt hatten."