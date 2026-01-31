Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Katalanen gegen den FC Elche am Samstagabend erklärte der 60-Jährige: "Ich habe Dro geliebt, deshalb bin ich natürlich enttäuscht. Aber so ist Fußball. Wir müssen diese Entscheidung respektieren. Ich bin enttäuscht. Er weiß es, aber ich habe diesen Jungen sehr geliebt. Auch er hatte hier eine große Zukunft. Er hat eine andere Entscheidung getroffen. Ich respektiere sie, so ist Fußball."
Große Enttäuschung beim FC Barcelona: Hansi Flick betrauert Abgang von Top-Talent
Der 18-jährige Dro Fernandez war Anfang der Woche offiziell als Spieler von Paris Saint-Germain vorgestellt worden, nachdem diverse spanische Medien schon länger von einem unbedingten Wechselwunsch des Mittelfeld-Talents berichtet hatten. PSG zog demnach die Ausstiegsklausel von etwas mehr als sechs Millionen Euro. Die Katalanen wiederum hatten bis zuletzt versucht, das eigentlich noch bis 2027 datierte Arbeitspapier zu verlängern.
Informationen des renommierten englischen Journalisten Ben Jacobs zufolge hatten auch Borussia Dortmund sowie der FC Chelsea und Manchester City Interesse am Offensivspieler bekundet.
Ebenfalls enttäuscht über den Abgang von Dro Fernandez hatte sich Barcas Präsident Joan Laporta gezeigt. Dieser sprach von einer "unangenehmen Situation", da man im Klub ursprünglich von einem Verbleib ausgegangen war. "Überraschenderweise hat sein Berater uns mitgeteilt, dass wir nicht vollziehen können, worauf wir uns geeinigt hatten."
Dro kam bei den Barca-Profis fünfmal zum Einsatz
Dro war 2022 als 14-Jähriger in Barcas Nachwuchsabteilung gewechselt. In der Vorbereitung auf die laufende Saison durfte er sich beim A-Team beweisen und konnte überzeugen, Flick baute den jungen Spanier daraufhin auch in Pflichtspielen hin und wieder ein.
Offensichtlich reichten Dro die fünf zumeist kurzen Einsätze, die er in dieser Spielzeit bisher bekam, allerdings nicht aus. Für Aufsehen sorgte er speziell bei seinem Champions-League-Debüt Ende Oktober, als er beim 6:1 gegen Olympiakos von Beginn an ran durfte und einen Treffer vorbereitete. Zuletzt saß Dro dann fast ausschließlich auf der Bank, seinen letzten Einsatz für die erste Mannschaft hatte er Anfang Dezember beim 3:1 gegen Atletico Madrid. Letztmals im Barca-Trikot auf dem Platz stand Dro dann Anfang Januar für das B-Team in der vierten spanischen Liga.
Dro Fernandez: Seine Statistiken für die Barcelona-Profis in der Saison 2025/26
- Spiele: 5
- Tore: 0
- Assists: 1
- Minuten: 148