Lamine Yamal will in Barcelona in Lionel Messis Fußstapfen treten. Und die Barça-Ikone hält sehr viel von dem Supertalent.

Barcelonas Offensivjuwel Lamine Yamal zählt für Barça-Ikone Lionel Messi schon jetzt zu den besten Spielern der Welt. Der 17-Jährige darf sich über ein euphorisches Loblied des achtfachen Ballon-d'Or-Gewinners freuen.