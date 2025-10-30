In Spanien häuft sich die Kritik am Umgang des FC Barcelona mit Superstar Lamine Yamal.
"Genau das haben wir im Clasico gesehen": Brisante These zu den Problemen von Barcelona-Star Lamine Yamal
WAS IST PASSIERT?
Der 18 Jahre alte Rechtsaußen laborierte in dieser Saison bereits zweimal an Problemen mit dem Schambein und verpasste deswegen bereits fünf Partien des spanischen Meisters. Vor knapp zwei Wochen feierte er beim 2:1-Sieg in LaLiga gegen den FC Girona sein Comeback und spielte auch anschließend beim Kantersieg in der Champions League gegen Olympiakos (6:1). Es folgte der Clasico gegen Erzrivale Real Madrid (1:2), in dem Yamal von Blancos-Linksverteidiger Alvaro Carreras abgemeldet wurde.
WAS WURDE GESAGT?
Für den ehemaligen spanischen Nationaltorhüter Santiago Canizares ist es offensichtlich, dass Yamal noch nicht wieder richtig fit ist. "Das ist nicht der beste Klub, wenn es um die Erholung der Spieler geht. Dort gibt es eine Menge Verletzungen und viele davon sind Rückfälle." Das bereite ihm "große Sorgen", so der 55-Jährige bei Radio Marca. Er verwies auf die ständigen Verletzungsprobleme von Gavi, Ansu Fati und Marc-Andre ter Stegen in der jüngeren Vergangenheit. Barcas medizinische Abteilung manage die Genesung ihrer Spieler "nicht richtig", so sein Fazit.
Ähnlich äußerte sich auch Ex-Real-Stürmer Alberto Bueno (37). Er sagte über Yamal: "Ich sehe nicht, dass er bei 100 Prozent ist. Barca braucht ihn in Topform. Vielleicht sollte er lieber eine Pause einlegen."
Für Aufsehen sorgten außerdem Aussagen des bekannten Sportmediziners Dr. Pedro Luis Ripoll, der bei El Larguero zum gehemmt wirkenden Yamal und dessen Beschwerden ausführte: "Das ist eine Verletzung, die schwierig zu behandeln ist. Sie verursacht Schmerzen, die den Spieler in seiner Beweglichkeit und beim Torschuss um bis zu 50 Prozent einschränken. Genau das haben wir im Clasico gesehen. Er schoss kaum auf das Tor, war nicht beweglich und hat sich immer wieder gedehnt. Das sind Schmerzen, die den Spieler zwar auflaufen lassen, ihn aber weit von seiner Bestform entfernt halten und die Leistung spürbar einschränken."
Es könne "Wochen oder Monate" dauern, ehe Yamal wieder beschwerdefrei sei, so seine Prognose.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Barcelona hat generell mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Schlüsselspieler wie Raphinha, ter Stegen, Gavi, Andreas Christensen, Dani Olmo und Joan Garcia fallen im Moment aus, auch Robert Lewandowski stand Cheftrainer Hansi Flick zuletzt nicht zur Verfügung.
Anfang der Woche gesellte sich Regisseur Pedri mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel in das katalanische Lazarett.
WIE GEHT ES WEITER?
Am Wochenende tritt Barcelona in LaLiga gegen den FC Elche an. Yamal, der in dieser Saison bei acht Scorerpunkten in acht Spielen steht, dürfte dann ungeachtet der Expertenaussagen wieder auflaufen.
Er sorgte rund um den Clasico vor allem mit kontroversen Aussagen für Schlagzeilen. Vor dem Duell stichelte er gegen den Erzrivalen und bekam seine Provokationen nach der Niederlage im Santiago Bernabeu aufs Brot geschmiert. Barcelona soll laut Marca darauf reagiert und öffentliche Auftritte des Teenagers erstmal abgesagt haben. So wurde unter anderem die für Dienstag geplante Veranstaltung des chinesischen Handyherstellers Oppo, bei der Yamal als Markenbotschafter auftreten sollte, gecancelt.