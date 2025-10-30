"Genau das haben wir im Clasico gesehen": Brisante These zu den Problemen von Barcelona-Star Lamine Yamal

Für den ehemaligen spanischen Nationaltorhüter Santiago Canizares ist es offensichtlich, dass Yamal noch nicht wieder richtig fit ist. "Das ist nicht der beste Klub, wenn es um die Erholung der Spieler geht. Dort gibt es eine Menge Verletzungen und viele davon sind Rückfälle." Das bereite ihm "große Sorgen", so der 55-Jährige bei Radio Marca. Er verwies auf die ständigen Verletzungsprobleme von Gavi, Ansu Fati und Marc-Andre ter Stegen in der jüngeren Vergangenheit. Barcas medizinische Abteilung manage die Genesung ihrer Spieler "nicht richtig", so sein Fazit.

Ähnlich äußerte sich auch Ex-Real-Stürmer Alberto Bueno (37). Er sagte über Yamal: "Ich sehe nicht, dass er bei 100 Prozent ist. Barca braucht ihn in Topform. Vielleicht sollte er lieber eine Pause einlegen."

Für Aufsehen sorgten außerdem Aussagen des bekannten Sportmediziners Dr. Pedro Luis Ripoll, der bei El Larguero zum gehemmt wirkenden Yamal und dessen Beschwerden ausführte: "Das ist eine Verletzung, die schwierig zu behandeln ist. Sie verursacht Schmerzen, die den Spieler in seiner Beweglichkeit und beim Torschuss um bis zu 50 Prozent einschränken. Genau das haben wir im Clasico gesehen. Er schoss kaum auf das Tor, war nicht beweglich und hat sich immer wieder gedehnt. Das sind Schmerzen, die den Spieler zwar auflaufen lassen, ihn aber weit von seiner Bestform entfernt halten und die Leistung spürbar einschränken."

Es könne "Wochen oder Monate" dauern, ehe Yamal wieder beschwerdefrei sei, so seine Prognose.