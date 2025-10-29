Nach provokanten Aussagen vor dem Clasico: FC Barcelona zieht offenbar erste Konsequenzen bei Lamine Yamal

Nach Informationen der spanischen Zeitung Sport hat Barcelona beschlossen, stärker in Yamals Leben abseits des Platzes einzugreifen, um sicherzustellen, dass sich der 18-Jährige voll auf den Fußball konzentriert. Vor der 1:2-Niederlage im Clasico gegen Real Madrid hatte Yamal mit provokanten Aussagen gegen die Blancos für Aufsehen gesorgt. Nach dem Abpfiff fiel die Häme entsprechend groß aus. Im Verein herrsche dem Bericht zufolge deswegen die Einschätzung, dass Yamal der Öffentlichkeit "zu sehr ausgesetzt" sei.

Als erste Maßnahme wurde wohl die für Dienstag geplante Veranstaltung des chinesischen Handyherstellers Oppo, bei der Yamal als Markenbotschafter auftreten sollte, abgesagt. Wie die Marca berichtet, hielten die Katalanen die Teilnahme nicht für ratsam. Der Flügelspieler stimmte demnach der Absage zu, wohl wissend, dass seine Clasico-Äußerungen einen Medienrummel ausgelöst hatten.