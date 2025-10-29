Lamine Yamal sorgte vor dem Clasico gegen Real Madrid für Negativschlagzeilen. Jetzt reagiert der FC Barcelona offenbar mit ersten Konsequenzen.
Nach provokanten Aussagen vor dem Clasico: FC Barcelona zieht offenbar erste Konsequenzen bei Lamine Yamal
WAS IST PASSIERT?
Nach Informationen der spanischen Zeitung Sport hat Barcelona beschlossen, stärker in Yamals Leben abseits des Platzes einzugreifen, um sicherzustellen, dass sich der 18-Jährige voll auf den Fußball konzentriert. Vor der 1:2-Niederlage im Clasico gegen Real Madrid hatte Yamal mit provokanten Aussagen gegen die Blancos für Aufsehen gesorgt. Nach dem Abpfiff fiel die Häme entsprechend groß aus. Im Verein herrsche dem Bericht zufolge deswegen die Einschätzung, dass Yamal der Öffentlichkeit "zu sehr ausgesetzt" sei.
Als erste Maßnahme wurde wohl die für Dienstag geplante Veranstaltung des chinesischen Handyherstellers Oppo, bei der Yamal als Markenbotschafter auftreten sollte, abgesagt. Wie die Marca berichtet, hielten die Katalanen die Teilnahme nicht für ratsam. Der Flügelspieler stimmte demnach der Absage zu, wohl wissend, dass seine Clasico-Äußerungen einen Medienrummel ausgelöst hatten.
- Getty Images Sport
WAS IST DER HINTERGRUND?
Seit seinem 18. Geburtstag ist Yamal deutlich präsenter in den sozialen Medien, besucht öffentliche Events und nutzt seine Pausen oft für Reisen. Schon vor seinen provokativen Aussagen gegen Real Madrid sollen sich Verantwortliche von Barcelona deshalb mit seinem Berater Jorge Mendes getroffen haben, um die Aktivitäten des spanischen Nationalspielers künftig genauer zu beobachten.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Trotz der zahlreichen "Ablenkungen" zeigt Yamal bisher jedoch eine herausragende Saison. Nach acht Spielen steht er bei acht Scorerpunkten - drei Tore und fünf Vorlagen. Allerdings verpasste er aufgrund einer Leistenverletzung auch vier Partien.
Mit der Clasico-Niederlage am Sonntag - der ersten nach vier Siegen in Folge in der vergangenen Spielzeit - ist Barcas Rückstand in LaLiga auf Real Madrid auf fünf Punkte angewachsen. Am Sonntag trifft das Team von Hansi Flick auf Elche.