Das Verletzungspech bleibt dem FC Barcelona treu. Jetzt trifft es Pedri.
Erneuter Rückschlag für den FC Barcelona: Nächster Offensivstar fällt verletzt aus
WAS IST PASSIERT?
Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, hat sich der spanische Nationalspieler einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und wird vorerst ausfallen. Angaben zur genauen Ausfallzeit machte der amtierende Meister nicht, diese "hänge vom Heilungsverlauf ab", heißt es.
Die As schätzt, dass der 22-Jährige erst Mitte November nach der Länderspielpause wieder zurückkehren wird.
- Getty Images Sport
WAS IST DER HINTERGRUND?
Der Mittelfeldstratege hat sich die Verletzung bei der 1:2-Niederlage im Clasico gegen Real Madrid zugezogen, bei dem er jedoch fast durchspielte und nur aufgrund seiner Gelb-Roten Karte früher vom Platz runter musste.
WUSSTEST DU?
Barcelona kämpft seit Wochen mit einer Verletzungsserie. Mit Joan Garcia (Innenmuskelriss im Knie), Marc-Andre ter Stegen (Rücken), Andreas Christensen (Wade), Gavi (Knie), Dani Olmo (unbekannte Verletzung), Raphinha (Oberschenkel), Robert Lewandowski (Oberschenkel) und nun auch Pedri ist das Lazarett der Blaugrana bereits prall gefüllt.
WIE GEHT ES WEITER?
Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht: Am Sonntag ist das Team von Trainer Hansi Flick in der Liga gegen Elche CF wieder gefordert.