Erneuter Rückschlag für den FC Barcelona: Nächster Offensivstar fällt verletzt aus

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, hat sich der spanische Nationalspieler einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und wird vorerst ausfallen. Angaben zur genauen Ausfallzeit machte der amtierende Meister nicht, diese "hänge vom Heilungsverlauf ab", heißt es.

Die As schätzt, dass der 22-Jährige erst Mitte November nach der Länderspielpause wieder zurückkehren wird.