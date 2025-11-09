Geht die Shoppingtour weiter? FC Liverpool plant offenbar den nächsten Mega-Transfer

Der Linksfuß steht aktuell noch bis 2028 bei Inter Mailand unter Vertrag. Der 40-malige italienische Nationalspieler war bereits vor acht Jahren für etwa 30 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Nerazzurri gewechselt. Nun könnte ihn sein Weg womöglich auf die Insel führen.

Dass Liverpool nach Verstärkung für die Innenverteidigung sucht, ist längst bekannt. Neuzugang Giovanni Leoni (18) fällt mit einem Kreuzbandriss langfristig aus, Abwehrkollege Ibrahima Konate (26) wird mit einem ablösefreien Abschied in Verbindung gebracht - vor allem Real Madrid und Bayern München sollen ein Auge auf ihn geworfen haben.