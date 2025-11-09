Der FC Liverpool soll angeblich den nächsten Transfer-Coup planen. Wie die italienische Tageszeitung Il Giorno meldet, seien die Reds bereit, über 100 Millionen Euro für Innenverteidiger Alessandro Bastoni (26) auf den Tisch zu legen.
Geht die Shoppingtour weiter? FC Liverpool plant offenbar den nächsten Mega-Transfer
Alessandro Bastoni hat noch Vertrag bis 2028
Der Linksfuß steht aktuell noch bis 2028 bei Inter Mailand unter Vertrag. Der 40-malige italienische Nationalspieler war bereits vor acht Jahren für etwa 30 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Nerazzurri gewechselt. Nun könnte ihn sein Weg womöglich auf die Insel führen.
Dass Liverpool nach Verstärkung für die Innenverteidigung sucht, ist längst bekannt. Neuzugang Giovanni Leoni (18) fällt mit einem Kreuzbandriss langfristig aus, Abwehrkollege Ibrahima Konate (26) wird mit einem ablösefreien Abschied in Verbindung gebracht - vor allem Real Madrid und Bayern München sollen ein Auge auf ihn geworfen haben.
- Getty Images Sport
Bastoni ist bei Inter unumstrittene Stammkraft
Bastoni gehört bei Inter zu den unumstrittenen Stammkräften. In dieser Saison spielte er bereits zwölfmal. Dabei gelang ihm ein Tor, zudem steuerte er drei Vorlagen bei.
Seit seinem Wechsel aus Bergamo 2017 riss Bastoni für die Mailänder bereits 270 Pflichtspiele ab. Sieben Tore schoss er, 27 Assists stehen zudem zu Buche. In der Saison 2018/19 war er an Parma Calcio ausgeliehen, wo er auf 24 Pflichtspiele (ein Tor) kam.
Liverpool hat knapp 500 Millionen Euro ausgegeben
Sollte Liverpool erneut so viel Geld ausgeben, würden sich die Gesamtausgaben in dieser Saison für neue Spieler auf weit über 500 Millionen Euro belaufen. Aktuell stehen sie bei etwas über 480 Millionen Euro.
Florian Wirtz war im Sommer für eine Sockelablöse in Höhe von 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Kurz darauf wurde diese Summe beim Transfer von Alexander Isak überboten. Für den Mittelstürmer aus Schweden überwiesen die Reds 145 Millionen Euro an Newcastle United.
Zudem kamen Hugo Ekitike aus Frankfurt (95 Millionen), Milos Kerkez vom AFC Bournemouth (46,9 Millionen), Jeremie Frimpong aus Leverkusen (40 Millionen) und Leoni aus Parma (31 Millionen) an die Anfield Road.
Alessandro Bastoni: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Pflichtspiele: 12
- Tore: 1
- Vorlagen: 3
- Gelbe Karten: 1
- Spielminuten: 1015