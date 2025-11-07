Real Madrid schaut ganz genau hin! FC Bayern spricht offenbar mit einem möglichen Ersatz für Dayot Upamecano

Konates Vertrag in Liverpool läuft im kommenden Sommer aus. Eine Verlängerung schlug er bisher stets aus - angeblich vor allem, weil er sich die Möglichkeit eines ablösefreien Wechsels zu Real Madrid offen halten will. Die Königlichen sollen großes Interesse an dem französischen Nationalspieler anmelden, der im Abwehrzentrum des englischen Meisters absolut gesetzt ist.

Dass Bayern tatsächlich einen Ersatz für Upamecano benötigt, wurde jüngsten Medienberichten zufolge indes unwahrscheinlicher. Laut Skyfanden zuletzt gute Gespräche zwischen Verein und Spieler über eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages statt. Upamecano, der wie Konate wohl Thema bei Real ist, soll mit dem potenziellen neuen Arbeitspapier mindestens bis 2030 an den deutschen Rekordmeister gebunden werden.

Der 27-Jährige hat unter Trainer Vincent Kompany noch einmal einen merklichen Entwicklungssprung gemacht, besticht mittlerweile durch enorme Konstanz und ist derzeit eine unverzichtbare Säule des so erfolgreichen FCB. Als mögliche Nachfolger bei einem Abgang gelten indes neben Konate auch Marc Guehi von Crystal Palace und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund.