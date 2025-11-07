Der FC Bayern München ist auf das Worst-Case-Szenario eines Abgangs von Innenverteidiger Dayot Upamecano im Sommer offenbar bestens vorbereitet.
Real Madrid schaut ganz genau hin! FC Bayern spricht offenbar mit einem möglichen Ersatz für Dayot Upamecano
FC Bayern München spricht angeblich mit Ibrahima Konate
Wie im Bild-Podcast "Bayern Insider" berichtet wird, führen Bayerns Verantwortliche derzeit bereits Gespräche mit dem Management von Ibrahima Konate vom FC Liverpool. Der ehemalige Leipziger wäre im Falle eines Upamecano-Abgangs ein absolut logischer Nachfolger für seinen französischen Landsmann.
Konate, 26 Jahre alt, bringt ein ähnliches Spielerprofil mit, ist rund ein halbes Jahr jünger als Upamecano und wäre nach aktuellem Stand nach Saisonende ablösefrei zu haben. Zudem kennt er die Bundesliga aus seinen vier Jahren bei RB Leipzig bereits.
Dayot Upamecano und der FC Bayern: Stehen die Zeichen auf Vertragsverlängerung?
Konates Vertrag in Liverpool läuft im kommenden Sommer aus. Eine Verlängerung schlug er bisher stets aus - angeblich vor allem, weil er sich die Möglichkeit eines ablösefreien Wechsels zu Real Madrid offen halten will. Die Königlichen sollen großes Interesse an dem französischen Nationalspieler anmelden, der im Abwehrzentrum des englischen Meisters absolut gesetzt ist.
Dass Bayern tatsächlich einen Ersatz für Upamecano benötigt, wurde jüngsten Medienberichten zufolge indes unwahrscheinlicher. Laut Skyfanden zuletzt gute Gespräche zwischen Verein und Spieler über eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages statt. Upamecano, der wie Konate wohl Thema bei Real ist, soll mit dem potenziellen neuen Arbeitspapier mindestens bis 2030 an den deutschen Rekordmeister gebunden werden.
Der 27-Jährige hat unter Trainer Vincent Kompany noch einmal einen merklichen Entwicklungssprung gemacht, besticht mittlerweile durch enorme Konstanz und ist derzeit eine unverzichtbare Säule des so erfolgreichen FCB. Als mögliche Nachfolger bei einem Abgang gelten indes neben Konate auch Marc Guehi von Crystal Palace und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund.
Dayot Upamecano und Ibrahima Konate im Vergleich
Dayot Upamecano:
- Verein: FC Bayern München
- Vertrag bis: 30. Juni 2026
- Position: Innenverteidiger
- Alter: 27
- Nationalität: Französisch
- Länderspiele: 34
- Pflichtspiele in 2025/26: 14
- Vorherige Profistationen: RB Salzburg, RB Leipzig
Ibrahima Konate:
- Verein: FC Liverpool
- Vertrag bis: 30. Juni 2026
- Position: Innenverteidiger
- Alter: 26
- Nationalität: Französisch
- Länderspiele: 25
- Pflichtspiele in 2025/26: 15 (1 Tor)
- Vorherige Profistationen: FC Sochaux, RB Leipzig