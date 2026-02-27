Ein neuer UEFA-Report mit dem Titel "The European Club Finance and Investment Landscape" bringt nun Licht in die Gehaltsstrukturen bei Bayern und seinen Konkurrenten in Europa. Demnach hat der deutsche Rekordmeister im Kalenderjahr 2025 stolze 443 Millionen Euro für die Gehälter von Spielern, Trainern und sämtlichen Mitarbeitern ausgegeben. Diese Summe ist so gewaltig, dass sie die Gehaltsausgaben von RB Leipzig und Bayer Leverkusen zusammen übersteigt.
Gehalts-Wahnsinn enthüllt: So viel zahlt der FC Bayern für seine Stars - und so sehr verfehlt er die eigenen Sparziele
Dabei sollte die Marschroute ja eigentlich genau das Gegenteil vorsehen. Die Verantwortlichen betonen schließlich schon seit geraumer Zeit, dass die Ausgaben für Gehälter reduziert werden sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden im vergangenen Sommer bereits harte Entscheidungen getroffen. In Folge dessen endete im vergangenen Sommer auch die Zusammenarbeit mit langjährigen Leistungsträgern wie Thomas Müller oder Leroy Sané. Trotz dieser prominenten Abgänge schlägt sich die erhoffte Ersparnis noch nicht in den offiziellen UEFA-Zahlen nieder.
Dass die Gehaltskosten trotz des Sparkurses derart hoch bleiben, liegt unter anderem an den lukrativen Arbeitspapieren für die absoluten Leistungsträger. So wurde unlängst bekannt, dass Jamal Musiala wohl der Spitzenverdiener beim FC Bayern München ist und mit seinem Gehalt sogar Harry Kane übertreffen soll. Solche Rekordverträge machen es den Verantwortlichen um Max Eberl schwer, die Gesamtsumme nach unten zu drücken. Auf Platz zwei im Bundesliga-Ranking liegt wenig überraschend der BVB. Wie schon im Vorjahr stagniert Borussia Dortmund dem Bericht zufolge bei 268 Millionen Euro. Im europäischen Vergleich fiel der FCB immerhin von Platz sechs auf sieben zurück.
Europas Geld-Elite: Manchester City thront über allen
An der Spitze rangiert Manchester City mit 557 Millionen Euro Gehaltskosten pro Jahr, das Podest komplettieren der FC Barcelona und PSG mit jeweils 551 Millionen Euro an Ausgaben. Dabei reduzierte Vorjahresführender Paris Saint-Germain dank des radikalen Kaderumbruchs seine Kosten um satte 16 Prozent. Dies zeigt, dass eine drastische Reduzierung der Personalkosten auf absolutem Top-Niveau durchaus möglich ist, wenn der Umbruch konsequent vollzogen wird. Auch Tottenham Hotspur sorgte für Aufsehen: Der Klub aus Nordlondon verzeichnete einen großen Zuwachs mit 22 Prozent auf 318 Millionen Euro, was ihn auf den zehnten Platz der europäischen Gehalts-Rangliste katapultierte.
Hinter den drei Spitzenreitern folgen Real Madrid (514 Millionen Euro) und der FC Liverpool (509 Millionen Euro) auf den Plätzen vier und fünf. Der FC Chelsea belegt mit 445 Millionen Euro denkbar knapp den sechsten Rang vor dem FC Bayern.
Die Diskrepanz zwischen dem Wunsch der Bosse nach finanzieller Konsolidierung und der Realität auf dem Gehaltszettel bleibt das große Thema in München.
Das Gehaltsranking der europäischen Klubs
Platz Team Gehaltskosten (in Euro) 1 Manchester City 557 Millionen 2 FC Barcelona 551 Millionen 3 PSG 551 Millionen 4 Real Madrid 514 Millionen 5 FC Liverpool 509 Millionen 6 FC Chelsea 445 Millionen 7 FC Bayern München 443 Millionen 8 Manchester United 416 Millionen 9 FC Arsenal 413 Millionen 10 Tottenham Hotspur 318 Millionen
