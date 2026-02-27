Gehalts-Wahnsinn enthüllt: So viel zahlt der FC Bayern für seine Stars - und so sehr verfehlt er die eigenen Sparziele

Dabei sollte die Marschroute ja eigentlich genau das Gegenteil vorsehen. Die Verantwortlichen betonen schließlich schon seit geraumer Zeit, dass die Ausgaben für Gehälter reduziert werden sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden im vergangenen Sommer bereits harte Entscheidungen getroffen. In Folge dessen endete im vergangenen Sommer auch die Zusammenarbeit mit langjährigen Leistungsträgern wie Thomas Müller oder Leroy Sané. Trotz dieser prominenten Abgänge schlägt sich die erhoffte Ersparnis noch nicht in den offiziellen UEFA-Zahlen nieder.

Dass die Gehaltskosten trotz des Sparkurses derart hoch bleiben, liegt unter anderem an den lukrativen Arbeitspapieren für die absoluten Leistungsträger. So wurde unlängst bekannt, dass Jamal Musiala wohl der Spitzenverdiener beim FC Bayern München ist und mit seinem Gehalt sogar Harry Kane übertreffen soll. Solche Rekordverträge machen es den Verantwortlichen um Max Eberl schwer, die Gesamtsumme nach unten zu drücken. Auf Platz zwei im Bundesliga-Ranking liegt wenig überraschend der BVB. Wie schon im Vorjahr stagniert Borussia Dortmund dem Bericht zufolge bei 268 Millionen Euro. Im europäischen Vergleich fiel der FCB immerhin von Platz sechs auf sieben zurück.