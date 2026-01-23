Nur zwei Megastars verdienen weltweit mehr! Irres Gehalt von Jamal Musiala beim FC Bayern München enthüllt

Dort ist ein Ranking Thema, das jüngst vom Analyseportal "Global Stats" veröffentlicht wurde. Darin werden die Topverdiener im europäischen Fußball gelistet und mit Kane schafft es ein FCB-Star in die Top-3. Mit den 25 Millionen Euro, die der Engländer in München jährlich einstreichen soll, muss er sich lediglich hinter Kylian Mbappe (Real Madrid) und Erling Haaland (Manchester City) anstellen. Die beiden Stürmerstars sollen jeweils auf rund 31 Millionen Euro Jahresgehalt kommen.

Laut Bild sollte allerdings nicht Kane, sondern ein anderer Bayern-Spieler auf Platz 3 stehen: Jamal Musiala. "Nach unseren Informationen ist Harry Kane nicht der Bestverdiener", sagt Bild-Fußballchef Christian Falk zum Gehaltsgefüge beim deutschen Rekordmeister. Er ergänzt: "Dann müsste auf Platz drei eigentlich Jamal Musiala stehen, weil der verdient mehr als Harry Kane."

Der 22-Jährige kann demnach in seinem bis 2030 datierten Vertrag, den er im Februar 2025 unterschrieben hat, inklusive Prämien und Klauseln auf ein Jahresgehalt von bis zu 30 Millionen Euro kommen. Und auch, wenn man nur das Grundgehalt zu Rate zieht, soll Musiala besser verdienen als Kane.