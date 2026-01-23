Mittelfeldspieler Jamal Musiala ist wohl der Spitzenverdiener beim FC Bayern München und kassiert sogar ein noch höheres Gehalt als Torjäger Harry Kane. Das geht aus einem Bericht im Bild-Podcast "Bayern Insider" hervor.
Nur zwei Megastars verdienen weltweit mehr! Irres Gehalt von Jamal Musiala beim FC Bayern München enthüllt
Jamal Musiala verdient beim FC Bayern wohl mehr als Harry Kane
Dort ist ein Ranking Thema, das jüngst vom Analyseportal "Global Stats" veröffentlicht wurde. Darin werden die Topverdiener im europäischen Fußball gelistet und mit Kane schafft es ein FCB-Star in die Top-3. Mit den 25 Millionen Euro, die der Engländer in München jährlich einstreichen soll, muss er sich lediglich hinter Kylian Mbappe (Real Madrid) und Erling Haaland (Manchester City) anstellen. Die beiden Stürmerstars sollen jeweils auf rund 31 Millionen Euro Jahresgehalt kommen.
Laut Bild sollte allerdings nicht Kane, sondern ein anderer Bayern-Spieler auf Platz 3 stehen: Jamal Musiala. "Nach unseren Informationen ist Harry Kane nicht der Bestverdiener", sagt Bild-Fußballchef Christian Falk zum Gehaltsgefüge beim deutschen Rekordmeister. Er ergänzt: "Dann müsste auf Platz drei eigentlich Jamal Musiala stehen, weil der verdient mehr als Harry Kane."
Der 22-Jährige kann demnach in seinem bis 2030 datierten Vertrag, den er im Februar 2025 unterschrieben hat, inklusive Prämien und Klauseln auf ein Jahresgehalt von bis zu 30 Millionen Euro kommen. Und auch, wenn man nur das Grundgehalt zu Rate zieht, soll Musiala besser verdienen als Kane.
- Getty Images
Auch Bayern-Keeper Manuel Neuer gehört zu Europas Top-10 in Sachen Gehalt
Neben Musiala und Kane befindet sich mit Manuel Neuer derweil noch ein weiterer Bayern-Akteur in den Top-10 des europäischen Gehaltsrankings. Mit seinem rund 21 Millionen Euro schweren Jahresverdienst ist Neuer zudem der einzige Torhüter unter den zehn Spitzenverdienern Europas.
Der FCB stellt damit die meisten Spieler unter den Top-10 des Gehaltsrankings von "Global Stats". Dahinter folgen Real Madrid und der FC Liverpool mit jeweils zwei Akteuren.
Jamal Musiala beim FC Bayern: Comeback in Leipzig, Top-Form Mitte März?
Musiala hat sich derweil nach seiner schweren Verletzung, die er bei der Klub-WM im vergangenen Sommer erlitten hatte, mittlerweile auf den Platz zurück gekämpft. Beim 5:1 in Leipzig am vergangenen Samstag feierte der deutsche Nationalspieler mit einem Kurzeinsatz sein Comeback, lieferte nach seiner Einwechslung gleich mal einen Assist.
In den kommenden Wochen soll Musiala nun behutsam wieder herangeführt werden, in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise (2:0) brachte Trainer Vincent Kompany ihn nicht. "Wir versuchen immer noch zu verstehen, was vielleicht im nächsten Spiel besser für ihn ist. Sind es zehn Minuten, sind es 20 Minuten, hat er ein bisschen Schmerzen, keine Schmerzen", erklärte der Belgier vor der Partie, dass man bei Musiala keinesfalls zu früh zu viel machen wolle.
Am Samstag könnte Musiala im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg möglicherweise wieder ein paar Minuten bekommen und auch vor heimischer Kulisse erstmals wieder auflaufen. Der mittelfristige Plan der Bayern sieht vor, den Ausnahmekönner bis zum Beginn der K.o.-Phase in der Champions League wieder auf Top-Level zu bringen. Da der FCB einen Platz unter den Top-8 der Ligaphase seit Mittwoch sicher hat, steigt man erst im Achtelfinale ein und hat daher noch bis Mitte März Zeit, Musialas Form nach und nach aufzubauen.
- Getty Images Sport
Jamal Musiala beim FC Bayern in Zahlen
- Beim FCB seit: 2019
- Vertrag bis: 30. Juni 2030
- Einsätze: 208
- Tore: 64
- Assists: 40
- Titel: Champions-League-Sieger (2020), Klub-Weltmeister (2021), 5x Deutscher Meister (2020, 2021, 2022, 2023, 2025), UEFA-Supercup-Sieger (2020)