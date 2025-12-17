Zwischen Starstürmer Robert Lewandowski vom FC Barcelona und MLS-Klub Chicago Fire laufen angeblich positive Gespräche wegen eines Transfers im kommenden Sommer. Das berichtet die BBC.
Gehalt wird "kein Problem": Barcelona-Star Robert Lewandowski angeblich in positiven Gesprächen mit einem überraschenden Klub
Chicago, wo einst auch Lewandowskis ehemaliger Bayern-Kamerad Bastian Schweinsteiger seine Laufbahn von 2017 bis 2019 ausklingen ließ, wolle den Torjäger verpflichten. Das Gehalt werde bei einem möglichen Deal "kein Problem" darstellen, heißt es. Lewandowski stehe einem Wechsel nach Chicago offen gegenüber.
Der Vertrag des 37 Jahre alten Polen bei Barca läuft im Sommer 2026 aus. Vieles deutet auf einen ablösefreien Abschied aus Katalonien hin, wenngleich ein Verbleib nicht ausgeschlossen ist. Allerdings häuften sich zuletzt die Meldungen, laut denen Barcelona sich auf der Position im Sturmzentrum umorientieren möchte. Zu den weiteren Lewy-Optionen für die Zukunft gehört ein Transfer in die Saudi Pro League. Mitte Juni tauchte zudem ein Bericht über angebliche Verhandlungen mit dem türkischen Vizemeister Fenerbahce Istanbul auf.
Robert Lewandowski lässt seine Zukunft offen
Lewandowski, der 2022 für 45 Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern nach Barcelona kam, hat auch in dieser Saison eine ordentliche Quote (8 Tore in 17 Partien), allerdings plagt er sich auch immer wieder mit Verletzungen herum. So setzte ihn mehrfach kleinere Muskelblessuren außer Gefecht. Cheftrainer Hansi Flick vertraute zudem deutlich häufiger als in der Double-Saison 2024/25 auf Ferran Torres als Stoßstürmer.
Chicago Fire erreichte in der abgelaufenen Saison erstmals seit 2017 wieder die Playoffs und will sich unbedingt mit einem großen Namen verstärken. Der Klub aus der Windy City versuchte Anfang des Jahres erfolglos, Kevin De Bruyne (Napoli) und Neymar (FC Santos) zu verpflichten. Lewandowski hat Chicago nun auf die sogenannte "Discovery List" gesetzt. Das bedeutet, dass kein anderer MLS-Klub den Routinier verpflichten kann, ohne Fire eine Ablöse zu zahlen.
Lewandowski selbst hielt sich zu den Spekulationen um seine Zukunft in den vergangenen Wochen stets bedeckt und betonte, noch keine Entscheidung getroffen zu haben.
Robert Lewandowskis Leistungsdaten beim FC Barcelona
- Spiele: 164
- Tore: 109
- Assists: 22
- Gelbe Karten: 13
- Platzverweise: 1
- Titel: 5