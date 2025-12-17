Gehalt wird "kein Problem": Barcelona-Star Robert Lewandowski angeblich in positiven Gesprächen mit einem überraschenden Klub

Lewandowski, der 2022 für 45 Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern nach Barcelona kam, hat auch in dieser Saison eine ordentliche Quote (8 Tore in 17 Partien), allerdings plagt er sich auch immer wieder mit Verletzungen herum. So setzte ihn mehrfach kleinere Muskelblessuren außer Gefecht. Cheftrainer Hansi Flick vertraute zudem deutlich häufiger als in der Double-Saison 2024/25 auf Ferran Torres als Stoßstürmer.

Chicago Fire erreichte in der abgelaufenen Saison erstmals seit 2017 wieder die Playoffs und will sich unbedingt mit einem großen Namen verstärken. Der Klub aus der Windy City versuchte Anfang des Jahres erfolglos, Kevin De Bruyne (Napoli) und Neymar (FC Santos) zu verpflichten. Lewandowski hat Chicago nun auf die sogenannte "Discovery List" gesetzt. Das bedeutet, dass kein anderer MLS-Klub den Routinier verpflichten kann, ohne Fire eine Ablöse zu zahlen.

Lewandowski selbst hielt sich zu den Spekulationen um seine Zukunft in den vergangenen Wochen stets bedeckt und betonte, noch keine Entscheidung getroffen zu haben.